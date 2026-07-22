Diputación de Valladolid destina 1,3 millones a reforzar servicios municipales, deporte, cultura, turismo y bienestar

VALLADOLID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid ha dado luz verde a nuevas políticas de apoyo a los municipios de la provincia con la aprobación, en las diferentes comisiones informativas, de inversiones y convocatorias por un montante total de 1.378.058,56 euros.

Las actuaciones aprobadas permitirán mejorar infraestructuras municipales y educativas, fomentar el deporte y la participación social, impulsar la cultura, el turismo y el comercio rural, así como reforzar los programas dirigidos a las personas mayores, la juventud y la igualdad.

En concreto, la Comisión de Asistencia y Cooperación a Municipios ha aprobado la propuesta de primera resolución parcial concesión de subvenciones para obras y equipamientos urgentes por importe de 108.500 euros, que permitirá ejecutar actuaciones en 21 entidades locales de la provincia.

Las ayudas beneficiarán a los municipios de Alaejos, Cabezón de Pisuerga, Castronuño, Ceinos de Campos, Cogeces del Monte, Fresno el Viejo, Matapozuelos, Mucientes, Pedrajas de San Esteban, Pedrosa del Rey, Pesquera de Duero, Quintanilla de Onésimo, Robladillo, San Vicente del Palacio, Tiedra, Torrecilla de la Abadesa, Tudela de Duero, Valoria la Buena, Valverde de Campos, Villabaruz de Campos y a la Mancomunidad Pinoduero.

Las actuaciones subvencionadas permitirán afrontar reparaciones de edificios e instalaciones municipales, mejoras en infraestructuras deportivas, renovación del alumbrado público, reparación de redes de abastecimiento y saneamiento, arreglo de caminos, pavimentación de calles, instalación de vallados de protección y adquisición de equipamiento municipal, entre otras actuaciones de carácter urgente.

Asimismo, la comisión ha aprobado la resolución del programa de ayudas para la mejora de centros educativos del medio rural, que beneficiará a 57 municipios de la provincia, han informado a Europa Press fuentes de la institución provincial.

La convocatoria cuenta con un presupuesto de 400.000 euros, financiado al cincuenta por ciento por la Diputación de Valladolid y la Junta de Castilla y León, que aportan 200.000 euros cada una, y permitirá movilizar una inversión global de 500.000 euros gracias a la aportación del 20 por ciento realizada por los ayuntamientos entre 2026 y 2027.

Las subvenciones permitirán acometer actuaciones como la sustitución de carpinterías y ventanas, reparación de cubiertas, patios y aseos, renovación de instalaciones eléctricas, de calefacción y fontanería, mejora de pavimentos, pintura, instalación de pérgolas, climatización, vallados, elementos de accesibilidad y modernización de distintos espacios educativos.

OTRAS AYUDAS Y CONVOCATORIAS

Por otro lado, la Comisión de Servicios Sociales e Igualdad de Oportunidades ha dado luz verde a una nueva convocatoria de ayudas, dotada con 240.000 euros, destinada a financiar obras y equipamiento inventariable en locales municipales de uso para personas mayores de municipios de menos de 20.000 habitantes y entidades locales menores, con el objetivo de mejorar estos espacios de convivencia.

También se ha aprobado el programa 'Años de Oportunidad 2027', una iniciativa dirigida a promover el envejecimiento activo mediante actividades formativas, culturales, sociales y de ocio que fomenten la autonomía personal, la participación y la prevención de la soledad no deseada entre las personas mayores de la provincia.

La Comisión además ha aprobado la concesión de 50.000 euros en subvenciones destinadas a 86 clubes deportivos y entidades de promoción y recreación deportiva para el desarrollo de actividades durante 2026, reafirmando el compromiso de la Diputación con el deporte y el asociacionismo deportivo en el medio rural.

En materia de igualdad, se han resuelto ayudas por 56.772,96 euros destinadas a actividades de información, sensibilización y prevención de la violencia de género organizadas por 64 ayuntamientos y dos entidades locales menores, incorporándose este año por primera vez los municipios de Bolaños de Campos, Torrelobatón y Villacid de Campos.

La comisión también ha aprobado la resolución de la convocatoria de ayudas para actividades en Centros de Ocio Juvenil, que beneficiará a 48 ayuntamientos, entidades locales menores y mancomunidades, con una dotación de 29.107,63 euros.

Estas subvenciones permitirán desarrollar programas educativos, culturales, deportivos y de ocio saludable dirigidos a la juventud, en el marco del VI Plan Provincial de Juventud y del programa DiversiON del VIII Plan Provincial sobre Adicciones.

En el ámbito de la cooperación internacional, la Diputación ha aprobado dos subvenciones extraordinarias de 30.000 euros cada una. La primera se destina a la Asociación Comité Español de la UNRWA para el desarrollo del proyecto 'Salud en emergencias: una respuesta integral para las personas refugiadas de Palestina en Líbano'.

La segunda permitirá a Unicef Comité Español ejecutar un proyecto de emergencia para garantizar el acceso a servicios esenciales de agua, saneamiento e higiene a la población afectada por el terremoto en Venezuela.

APOYO A LA CULTURA Y EL TURISMO

También se ha celebrado la Comisión de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico, que ha informado favorablemente la resolución de la convocatoria de ayudas destinadas a 84 municipios para desarrollar y promocionar 205 actividades turísticas, con una inversión de 215.993,41 euros.

Asimismo, se ha aprobado la convocatoria de subvenciones dirigida a Centros de Iniciativas Turísticas y entidades sin ánimo de lucro, dotada con 47.684,56 euros, destinada a apoyar la organización de actividades de promoción turística durante 2026.

En materia cultural, la comisión ha informado favorablemente la resolución de la convocatoria de ayudas para asociaciones culturales de la provincia, dotada con 70.000 euros, a la que han concurrido 152 solicitudes, con el objetivo de apoyar su funcionamiento y la organización de actividades culturales en los municipios.

También se ha resuelto la convocatoria de ayudas al Comercio Rural Mínimo 2026, dotada con 50.000 euros, que permitirá financiar actuaciones a los ayuntamientos en Urones de Castroponce, Foncastín, Moral de la Reina, Villardefrades, Lomoviejo y Hornillos de Eresma, destinadas a la construcción, reforma o ampliación de locales comerciales para garantizar la prestación de servicios básicos en pequeños municipios.

Y con el fin de atender todas las peticiones presentadas, la comisión ha aprobado una segunda convocatoria de esta línea de ayudas a ayuntamientos al Comercio Rural Mínimo, también dotada con 50.000 euros, destinada a seguir impulsando la creación y mejora de establecimientos comerciales en municipios de menos de 400 habitantes y entidades locales menores.

Por último, se han aprobado las bases de la XXVII edición del Encuentro Provincial de Folclore, Danza y Música Tradicional, que se celebrará el próximo 18 de octubre en Tudela de Duero, con el objetivo de preservar y difundir el patrimonio etnográfico de la provincia y favorecer la convivencia entre los grupos de danza y dulzaina participantes. El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 11 de septiembre de 2026.