Una vía de un municipio de Valladolid. - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid destina un total de 2,16 millones de euros a dos líneas de subvenciones, la del Plan de Actuaciones para la Adecuación de la Red Viaria de Interés Agrícola y Provincial 2026, y las ayudas al comercio de proximidad y venta ambulante.

Por un lado, la Comisión de Asistencia y Cooperación a Municipios, presidida por Myriam Martín, ha dado el visto bueno al Plan de Adecuación de la Red Viaria, que cuenta con una dotación inicial de dos millones de euros, financiados íntegramente por la Diputación.

A este se han presentado 209 solicitudes de municipios de la provincia, todas ellas admitidas a trámite y con la condición de beneficiarias conforme a las bases de la convocatoria, según ha informado la institución provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

Estas ayudas están destinadas a financiar actuaciones de mejora de los accesos de caminos a los municipios o a carreteras, mediante la adquisición de materiales, el alquiler de maquinaria y trabajos de hormigonado. Las actuaciones subvencionables deberán responder a la finalidad prevista en la convocatoria y podrán ejecutarse entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de septiembre de 2027.

La distribución de las ayudas contempla tres grupos de municipios, en función de su extensión territorial, los que superan los 100 kilómetros cuadrados, los que tienen entre 50 y 100 kilómetros cuadrados y aquellos cuya superficie es inferior a 50 kilómetros cuadrados. La financiación provincial podrá alcanzar el 100 por cien de los gastos subvencionables.

Por otro lado, la Comisión de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico, presidida por Roberto Migallón, ha informado favorablemente la convocatoria de Comercio de Proximidad y Venta Ambulante, que cuenta con una dotación de 160.000 euros y tiene como finalidad apoyar a autónomos y microempresas que desarrollan su actividad en municipios de menos de 400 habitantes.

Esta línea de ayudas se divide en dos modalidades, la primera dirigida a titulares de establecimientos de comercio de proximidad que dispongan de un local de venta permanente al por menor, incluidos los bares que prestan servicio de tienda en sus municipios, y la segunda a profesionales de la venta ambulante que utilizan vehículos o camiones-tienda en al menos dos municipios de menos de 400 habitantes.

En la línea de comercio de proximidad se han concedido 43 solicitudes y en la línea de venta ambulante se han presentado 30 solicitudes, todas ellas completas y conformes con los requisitos de la convocatoria. En total, 73 solicitudes cumplen las condiciones para acceder a estas ayudas.

La cuantía máxima es de 2.000 euros por beneficiario, ampliable hasta los 2.500 euros para los comercios ubicados en municipios incluidos en el Programa Territorial de Fomento para Tierra de Campos y para los profesionales de venta ambulante que prestan servicio, al menos, en dos municipios incluidos en dicho programa.