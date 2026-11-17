VALLADOLID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid, en colaboración con Accem, ha impulsado una nueva edición del curso de formación para la obtención del Informe de Esfuerzo de Integración, dirigido a personas migrantes empadronadas en la provincia, y en el que participarán 14 alumnos de distintas nacionalidades entre el 18 y el 26 de noviembre.

Según ha informado la institución provincial en un comunicado recogido por Europa Press, esta iniciativa tiene como objetivo "favorecer la inclusión social de estas personas, facilitar su incorporación a la sociedad y proporcionarles conocimientos cívicos que contribuyan a su integración".

Esta segunda edición se celebra tras la acogida de la primera convocatoria, desarrollada el pasado mes de abril en Íscar (Valladolid) con la participación de 17 personas. En esta ocasión, el alumnado está empadronado principalmente en Olmedo, Aldea de San Miguel, Tudela de Duero, Zaratán, Villalón de Campos y Aldeamayor de San Martín.

La captación de los participantes se ha realizado a través del Equipo de Inclusión Social (EDIS) y de los Centros de Acción Social (CEAS) de la provincia, y entre los inscritos figuran personas procedentes de Colombia, Perú, Brasil, Gambia y Senegal.

La formación permitirá a los participantes adquirir conocimientos sobre los valores constitucionales de España, el Estatuto de Autonomía de Castilla y León y la Unión Europea, así como sobre los derechos humanos, las libertades fundamentales y la igualdad entre mujeres y hombres.

Estos contenidos contribuirán a su conocimiento de los principios y valores de la sociedad en la que viven y les facilitarán la obtención del correspondiente Informe de Esfuerzo de Integración, necesario para renovar determinadas autorizaciones de residencia.

El curso se desarrollará del 18 al 26 de noviembre de 2026, en horario de 9.45 a 14.00 horas, en la sede de la Diputación de Valladolid, situada en el número 5 de la avenida Ramón y Cajal, dentro de las actuaciones de atención social que la institución provincial desarrolla dirigidas a la población migrante con la colaboración de los Servicios Sociales de Castilla y León y Accem.

Las personas interesadas en obtener más información pueden ponerse en contacto con el Servicio de Acción Social de la Diputación de Valladolid en el teléfono 983 42 71 00, extensión 7583, o a través del correo electrónico 'edis@dipvalladolid.es'.