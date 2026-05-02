La Diputación de Valladolid impulsa la formación en IA para empleados públicos junto a Microsoft y Founderz - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid ha puesto en marcha un nuevo programa de formación en Inteligencia Artificial (IA) dirigido a empleados públicos, en colaboración con Microsoft y Founderz, y se ha convertido en la primera institución provincial en incorporarse a este proyecto.

El programa está pensado no solo para el personal de la propia Diputación, sino también para trabajadores de ayuntamientos y entidades locales de toda la provincia, y se pone en marcha con el objetivo de acercar la IA al día a día del trabajo público de una forma sencilla, útil y aplicada a la realidad de cada puesto.

La institución provincial ha destacado que la IA "ya no es algo lejano y cambia la manera en la que se trabaja, se organizan tareas y se prestan servicios a la ciudadanía".

Por ello, la Diputación ha apostado por acercar la Inteligencia Artificial mediante una formación accesible para todos los perfiles, especialmente para personal administrativo y técnico, sin necesidad de conocimientos previos.

A lo largo del curso, los participantes podrán entender qué es la inteligencia artificial y, sobre todo, cómo utilizarla en su trabajo, ya que aprenderán, por ejemplo, a automatizar tareas, mejorar procesos cotidianos o conocer casos reales de uso en la administración pública.

También se abordan cuestiones importantes como la ciberseguridad y los riesgos asociados a estas tecnologías. Todo ello con un enfoque eminentemente práctico y adaptado al entorno de trabajo de las entidades públicas.

Uno de los puntos fuertes del programa es su formato flexible, ya que la formación se desarrolla íntegramente de manera online, a través de la plataforma de Founderz, lo que permite a cada persona avanzar a su ritmo y adaptarlo a su disponibilidad.

La inscripción ya está abierta y el acceso es gratuito para empleados públicos de la Diputación y de las entidades locales de la provincia en este enlace: https://founderz.com/es/programa/ia-para-trabajadores-publicos/diputacion-de-valladolid/