Diputación de Valladolid pone en marcha, un año más, el servicio de alimentación a niños vulnerables en verano

VALLADOLID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid pondrá en marcha, un año más, el programa de alimentación para los niños de la provincia que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que se enmarca en el Convenio que la institución provincial suscribe anualmente con Cruz Roja y Cáritas, dotado este año con 75.000 euros para cada una de las dos entidades.

En 2025, fue casi un centenar de menores los atendidos tanto en vacaciones de Semana Santa, Navidad y verano mientras que la Semana Santa de este 2026 fueron 87 los niños atendidos, por lo que durante este verano se espera una cantidad similar.

Este programa, en vigor desde hace 10 años, busca apoyar, durante los períodos vacacionales escolares, la atención a las necesidades básicas esenciales, especialmente la alimentación, de los menores matriculados en enseñanzas obligatorias y de Educación Infantil que habitualmente utilicen los servicios de comedor de los centros educativos a los que asistan.

Pueden beneficiarse del programa las unidades familiares empadronadas en municipios de la provincia de Valladolid de menos de 20.000 habitantes, cuyos ingresos mensuales no superen los límites establecidos según el número de miembros de la unidad familiar, y se prima que los menores sean beneficiarios de la gratuidad total del servicio de comedor.

Para garantizar la eficiencia de la gestión y una correcta alimentación de los menores, una vez valorada la situación de necesidad por parte de las profesionales de los CEAS, se deriva cada caso a Cáritas o Cruz Roja, que entrega a los progenitores una tarjeta prepago junto con un listado de productos básicos para que adquieran en los supermercados los alimentos que permitan garantizar una alimentación equilibrada y saludable.

Los importes de las tarjetas varían en función del número de menores de la unidad familiar y de los días vacacionales a cubrir en cada periodo.

Así, el primer periodo de la ayuda cubre los días de junio tras el cierre de los comedores escolares y el mes de julio íntegro. El segundo periodo corresponde a agosto íntegro y los primeros días de septiembre hasta el inicio del curso.

Una vez que se ha iniciado el periodo de vacaciones escolares, con el consiguiente cierre de los comedores escolares, se ha procedido a la entrega, en una primera fase, de las tarjetas correspondientes a junio y julio.

Si con posterioridad a la concesión de las ayudas se detectara una nueva situación de vulnerabilidad, o por el contrario una mejora en la situación socioeconómica de la familia, el programa permite tanto la incorporación de nuevos casos como la interrupción inmediata de la ayuda.

Este programa se suma a otras líneas de apoyo a la infancia que la Diputación mantiene a través de sus Convenios con Cáritas y Cruz Roja.