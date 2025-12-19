La Diputación de Valladolid reconoce la trayectoria de 56 funcionarios por su trayectoria o por su jubilación

Foto de familia de los representantes políticos de la Diputación con los funcionarios homenajeados. - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha presidido el acto de entrega de medallas y distinciones a los doce funcionarios que han cumplido 40 años de servicio en la Diputación de Valladolid, los nueve que han cumplido 35 años y los 15 que han cumplido 18 años de servicio. Asimismo, se ha reconocido la trayectoria de los 20 trabajadores que se jubilaron durante el año 2025.

Conrado Íscar, que ha estado acompañado por los portavoces de los grupos políticos Provinciales, ha pedido a los empleados públicos de la Diputación de Valladolid mantener la cercanía que ha sido siempre seña de identidad de la Diputación de Valladolid y ha querido agradecerles públicamente su trabajo y poner en valor su compromiso con la institución y con el medio rural.

"Cada problema, cada dificultad de un ayuntamiento, cada vecino que necesita ayuda encuentra siempre una respuesta en vosotros. Permitidme que lo diga alto y claro: la Diputación sois vosotros", ha recalcado.

En este sentido, ha destacado que gracias al "esfuerzo diario" los pueblos "siguen teniendo servicios, oportunidades y futuro. Desde los servicios sociales, la cooperación con los ayuntamientos, la cultura, el empleo, la digitalización o la gestión económica".

"Todo el trabajo que se realiza en esta casa es fundamental para que la Diputación de Valladolid sea una administración cercana, eficaz y en una situación de estabilidad administrativa y financiera", ha enfatizado.