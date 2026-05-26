Diputación de Valladolid y Vodafone impulsan, con internet de las cosas, la gestión inteligente de 44 edificios públicos

Presentación del proyecto desarrollado por Vodafone para la gestión inteligente de 44 edificios públicos. - DIP VALLADOLID

VALLADOLID 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid ha impulsado, junto a Vodafone, la gestión inteligente, a través del internet de las cosas, de 44 edificios públicos en 42 pueblos de la provincia.

Vodafone se adjudicó este proyecto por un importe total de 1,08 millones de euros durante cuatro años y el proyecto, desarrollado junto a la Diputación dentro del marco de fondos Next Generation, dispone de un modelo escalable para ampliar su alcance si se estima necesario.

Actualmente, 44 edificios públicos -entre ayuntamientos, castillos, museos, teatros, centros cívicos, guarderías, escuelas, polideportivos y otras instalaciones- están conectados a través de la red de Internet de las Cosas de Vodafone, que ha instalado 792 sensores de 14 clases distintas.

Esta infraestructura permite monitorizar en tiempo real parámetros clave para la gestión pública cómo la temperatura, sistema de climatización, humedad ambiental, niveles de ruido, aforo, consumo energético y consumo y distribución de agua.

Los datos recogidos están conectados a una plataforma centralizada que actúa como cuadro de mando para los gestores municipales. Desde esta se analizan consumos, se detectan anomalías, se identifican picos de gasto y se habilitan acciones predictivas para anticipar incidencias