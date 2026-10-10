La Diputación de Zamora adjudica por 1,88 millones la construcción de dos nuevos puentes sobre el río Tera

La Diputación Provincial De Zamora Ha Adjudicado El Contrato Para La Construcción De Dos Nuevos Puentes Sobre El Río Tera En La Carretera ZA-P-1508, Entre Las Localidades De Santa Marta De Tera Y Santa Croya De Tera, Por 1.887.658, 17 Euros - DIPUTACIÓN DE ZAMORA

ZAMORA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Zamora ha adjudicado el contrato para la construcción de dos nuevos puentes sobre el río Tera en la carretera ZA-P-1508, entre las localidades de Santa Marta de Tera y Santa Croya de Tera, por un importe total de 1.887.658,17 euros.

La adjudicación se ha realizado mediante procedimiento abierto simplificado y tramitación ordinaria, al resultar la oferta económicamente más ventajosa de acuerdo con los criterios establecidos en los pliegos que rigen el contrato.

La oferta adjudicataria asciende a 1.560.048,07 euros de base imponible, a los que se suman 327.610,10 euros correspondientes al IVA, ha detallado la institución provincial a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Esta actuación permitirá sustituir dos estructuras que presentan un importante deterioro y cuyas dimensiones actuales resultan insuficientes para garantizar unas condiciones adecuadas de circulación y seguridad.

Se trata de una intervención largamente reivindicada por los vecinos de la zona y considerada prioritaria para mejorar las comunicaciones entre ambas localidades y en el conjunto de la red provincial de carreteras.

MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL

Los dos puentes que serán sustituidos forman parte del conjunto de cuatro estructuras existentes en la carretera ZA-P-1508 entre Santa Marta de Tera y Santa Croya de Tera.

Se encuentran en la margen izquierda del cauce principal del río Tera y permiten salvar dos vaguadas naturales de la llanura de inundación, zonas que con frecuencia permanecen ocupadas por agua.

El paso del tiempo y las condiciones de servicio han provocado un importante deterioro de ambas infraestructuras.

Los informes técnicos concluyen que su estado de conservación hace inviable una rehabilitación integral, por lo que la solución más 2 adecuada consiste en demolerlas y construir dos nuevos puentes adaptados a las necesidades actuales del tráfico.

A las deficiencias estructurales se suma la reducida anchura de la plataforma, que impide el cruce simultáneo de dos vehículos y obliga a regular la circulación mediante señalización vertical.

Asimismo, los sistemas de contención existentes y las dimensiones de las estructuras no responden a los estándares actuales de seguridad vial.

La sustitución de los puentes permitirá eliminar uno de los puntos más conflictivos de esta carretera provincial, mejorando la circulación diaria de los vecinos y el tránsito de vehículos agrícolas, transporte de mercancías y servicios de emergencia.