La Diputación de Zamora adjudica la renovación del alumbrado público de varios municipios con casi 1,5 millones

ZAMORA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zamora ha concedido el Proyecto integral de renovación de las instalaciones de alumbrado público en municipios de la provincia, Zona 4, con una inversión total de 1.483.633,28 euros, financiada a través del Programa DUS 5000, incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Ocho municipios de la provincia se beneficiarán de esta actuación que mejorará la eficiencia energética y reducirá el consumo eléctrico de las instalaciones de alumbrado público.

Tras un proceso de licitación en el que concurrieron once empresas, el proyecto se ha distribuido en ocho lotes de actuación que permitirán modernizar el alumbrado en distintos municipios de la provincia, según han informado fuentes de la institución provincial en un comunicado recogido por Europa Pres.

El proyecto, financiado con cargo al Real Decreto 692/2021, tiene como objetivo la sustitución de luminarias y sistemas de alumbrado por otros más eficientes y sostenibles, lo que permitirá un ahorro energético significativo, la reducción de emisiones de CO2 y la mejora de la calidad de vida en los pueblos beneficiados.

El Programa DUS 5000, coordinado por la Diputación de Zamora y financiado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), contempla en la provincia una inversión global de más de 9 millones de euros.

En total, el programa permitirá la renovación de más de 11.500 puntos de luz en 44 municipios de la provincia, la instalación de 1.287 nuevos puntos de luz en zonas con déficits de iluminación y la puesta en marcha de 222 cuadros eléctricos con tecnología de telegestión.

Estas actuaciones supondrán un ahorro energético medio superior al 50 por ciento para los municipios beneficiarios, contribuyendo al mismo tiempo a la sostenibilidad, el ahorro económico y la mejora de los servicios públicos en el medio rural.