La Diputación de Zamora aprueba provisionalmente 2,34 millones para infraestructuras municipales

ZAMORA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Zamora ha aprobado la propuesta de resolución provisional de la convocatoria de subvenciones para inversiones en infraestructuras deportivas, culturales, parques infantiles y biosaludables de la provincia correspondientes al año 2026, con una aportación propuesta de 2.347.316,09 euros.

La iniciativa contempla la ejecución de 139 actuaciones repartidas en distintos municipios zamoranos, con una inversión conjunta de 2.780.804,72 euros sumando las aportaciones de las entidades locales, fijadas en 433.488,63 euros.

La resolución provisional se publicó el viernes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), señala la institución provincial a través de un comunicado.

El programa se estructura en tres líneas específicas de financiación. La primera de ellas, destinada a instalaciones deportivas, contempla 49 proyectos con un importe de 1.304.612,37 euros; la segunda, centrada en recintos culturales, recoge 44 iniciativas por 939.960,73 euros, mientras que la tercera línea, dirigida a la renovación y mejora de parques infantiles y biosaludables, suma 46 intervenciones dotadas con 536.231,59 euros.

Para responder a las solicitudes, la institución provincial aprobó un suplemento de crédito de 546.000 euros que se añadió a la partida inicial de 1,82 millones de euros, elevando la dotación presupuestaria global hasta los 2,36 millones de euros.

La asignación de los fondos se ha realizado atendiendo a criterios como la creación o rehabilitación de espacios, la eficiencia energética, la accesibilidad, el uso por parte de clubes en el caso de las instalaciones deportivas, así como la población, la dispersión geográfica y la equidad. Además, se han aplicado reglas de desempate en función del número de anejos y habitantes de cada municipio.

Tras la publicación de la resolución provisional, se ha abierto un periodo de diez días hábiles para la presentación de alegaciones.

Una vez completado este trámite administrativo, la resolución definitiva fijará las concesiones finales, que requerirán la aceptación explícita por parte de los ayuntamientos beneficiarios, finaliza la Diputación.