Diputación de Zamora concede 160.000 euros a 144 asociaciones culturales para actividades y mejora de locales

ZAMORA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zamora ha resuelto este sábado la convocatoria pública de subvenciones dirigida a asociaciones culturales de la provincia, dotada con 160.000 euros, de la que han resultado beneficiarias 144 entidades para financiar actividades culturales y actuaciones en sus locales sociales durante 2026.

Según ha informado la institución provincial en un comunicado recogido por Europa Press, la convocatoria establece dos líneas de financiación: 120.000 euros destinados a la realización de actividades culturales y 40.000 euros para la reparación, mantenimiento y conservación de sedes sociales.

Las 144 asociaciones beneficiarias desarrollan su labor en distintos municipios zamoranos con el fin de mantener viva la programación cultural, las tradiciones populares y la participación social en el medio rural.

Por otro lado, la resolución recoge la desestimación de 14 solicitudes al no haber subsanado las deficiencias de la documentación requerida conforme a las bases de la convocatoria, además de tres desistimientos.

Las entidades beneficiarias deberán justificar las ayudas recibidas mediante la correspondiente memoria de actuaciones, el balance de ingresos y gastos y la documentación acreditativa de los gastos realizados, de acuerdo con las condiciones fijadas en las bases.