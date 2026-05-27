La Diputación de Zamora eleva el contrato de la ayuda a domicilio hasta los doce millones al año

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, y el diputado de Política Social, Ramiro Silva, durante la rueda de prensa - EUROPA PRESS

ZAMORA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zamora elevará el contrato de la ayuda a domicilio hasta los doce millones al año, un incremento de casi el 25 por ciento en relación al actual, de forma que se destinarán 48 millones a esta materia durante los próximos cuatro ejercicios.

Así lo ha detallado en una rueda de prensa celebrada este miércoles el presidente de la institución provincial, Javier Faúndez, quien ha comparecido junto al diputado del área de Política Social, Ramiro Silva.

En ese marco, Faúndez ha señalado que el objetivo de esta inversión es prestar un servicio esencial para los mayores en el medio rural y para crear trabajo.

Precisamente, Faúndez ha defendido el esfuerzo que hace la Diputación Provincial que, en base al actual acuerdo marco con la Junta, aportaba 1,5 millones para la ayuda a domicilio y que, con el nuevo contrato, pasará a inyectar 3,7 millones en ese servicio.

El presidente provincial ha constatado que se trata de un incremento del 175 por ciento y ha puesto el foco en los trabajadores, "casi todas trabajadoras", que tienen problemas con la adjudicataria actual, que propone un descuelgue del convenio.

"Podríamos haber ejercido la prórroga del contrato por un año más, pero habríamos puesto en peligro el servicio", ha asegurado Faúndez, quien ha explicado que son 2.316 las personas que reciben asistencia en la provincia y son atendidas por 546 personas que trabajan y viven en el medio rural.

Por su parte, Silva ha destacado que este es "el contrato más importante" de todos los que mantiene la institución provincial y ha incidido en la "pertinencia" de ofrecer una buena calidad de vida a los mayores para que no tengan que abandonar sus domicilios.