La Dirección General de Carreteras licita por 6,7 millones la rehabilitación de un tramo de la N-603 en Segovia

SEGOVIA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Carreteras ha licitado las obras de rehabilitación superficial y estructural del firme en la carretera N-603, dentro de la provincia de Segovia, por un valor estimado de 6.795.972,77 euros.

Según publica este jueves el Boletín Oficial del Estado (BOE), la actuación abarca el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 62+400 y 90+940, que discurre por las localidades segovianas de El Espinar, Otero de Herreros y Ortigosa.

El contrato, que se adjudicará mediante procedimiento abierto, cuenta con una duración prevista de 30 meses y fija la fecha límite para la recepción de ofertas electrónicas hasta las 19.00 horas del próximo 29 de septiembre de 2026.

Entre los criterios de adjudicación se ha establecido un 54 por ciento para el precio, un 40 por ciento para la oferta técnica y un 6 por ciento para el incremento de gastos de ensayos. Asimismo, los licitadores deberán mantener sus propuestas durante un plazo de cuatro meses.

Las aperturas de plicas, que se celebrarán de forma telemática desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en Madrid, han quedado fijadas para el 1 de octubre en el caso de la documentación administrativa, el 8 de octubre para la oferta técnica y el 29 de octubre de 2026 para la propuesta económica.