Laila Pakalnina. - FESTIVAL AGUILAR FILM

PALENCIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La directora letona Laila Pakalnina recibirá el Águila de Oro Internacional del 38 Aguilar Film Festival, que se celebrará del 4 al 12 de diciembre y este reconocimiento irá acompañado de un ciclo de doce cortometrajes que acercará al público su forma de mirar la vida cotidiana.

Junto al homenaje, la programación fuera de concurso ofrecerá cine para compartir en familia, cuatro historias de nuevas realizadoras españolas en Fantásticas y una sesión dedicada a la salud mental.

Las colaboraciones con otros festivales e instituciones completarán estas propuestas con películas de distintos países europeos.

El cine Amor acogerá entre el lunes 7 y el jueves 10 de diciembre cuatro sesiones dedicadas a la cineasta letona, con obras realizadas entre 1994 y 2020.

Pakalnina se dio a conocer internacionalmente en 1996, cuando sus cortos 'The ferry' y 'The mail' recibieron el premio de la crítica internacional en Cannes. Desde entonces, sus películas han pasado por festivales como Venecia y Berlín.

En Aguilar podrán verse documentales como 'The ferry' y 'The oak', las obras de ficción agrupadas en la sesión A través del espejo y trabajos más recientes como 'The first bridge'.

Por otro lado, los espectadores más pequeños tendrán una cita con el universo de Elena Walf, el sábado 5 de diciembre, a las 12:30, en el Cine Amor, con un pase que reunirá trece piezas breves de la animadora rusa y que forma parte de la colaboración con el Festival de Gijón.

La programación infantil contará también con ocho cortometrajes de Francia, Suiza, Noruega y Eslovenia, seleccionados con el festival de Clermont-Ferrand y previstos para el lunes 7 de diciembre.

LA SALUD MENTAL, A TRAVÉS DE LA ANIMACIÓN.

La sesión dedicada a la salud mental reunirá cinco cortometrajes de animación, con una destacada presencia de creadoras. Entre ellos, 'Au cour des nuages', de Joséphine Levy, sigue a una joven con TDAH que intenta orientarse entre pensamientos que se atropellan y tareas que se convierten en pequeñas aventuras. Por su parte, 'Porque hoje é sábado', de Alice Eça Guimarães, retrata a una mujer atrapada entre las obligaciones domésticas y el deseo de escapar.

La selección incluye 'Dollhouse elephant', de Jenny Jokela (Finlandia); 'Au cour des nuages', de Joséphine Levy (Francia); 'La tête en champ de bataille', de Anaë Bilodeau y Louis-Pierre Cossette (Canadá); 'Porque hoje é sábado', de Alice Eça Guimarães (Portugal y Francia), y 'To Bloom again', de Natálie Durchánková (Chequia).

FANTÁSTICAS.

Las nuevas realizadoras españolas tendrán su espacio en 'Fantásticas', el apartado que toma el relevo de Emergentes y que este año se centra en el cine fantástico. Sus cuatro cortometrajes se proyectarán el viernes 4, a las 22:00, después de la ceremonia inaugural.

'Lo que falta', ópera prima de Sara Bermejo, sigue a una mujer entre las heridas del pasado y la posibilidad de reencontrarse con un antiguo amor. 'La Maleza', trabajo de fin de grado de Martina Rodríguez en la ESCAC, sitúa un suceso trágico en el medio rural. En 'Fantasy land', Aitana Ahrens propone el encuentro de dos mujeres en un lugar misterioso. 'La casa de enfrente', de Anna Gil, lleva a dos jóvenes hermanos a Londres para vivir con unos familiares a los que apenas conocen.

Por otro lado, 'Nexos' reúne las sesiones organizadas con otros festivales e instituciones. Dentro de este apartado, el Foco Finlandia, preparado con el festival de Tampere, ofrecerá nueve películas en dos sesiones: cuatro ficciones, tres documentales y dos trabajos experimentales.

La colaboración con el Festival de Gijón acercará a Aguilar una sesión de animación portuguesa con obras de Alexandra Ramires y Laura Gonçalves realizadas entre 2013 y 2024.

El British Council traerá una selección de cortometrajes británicos nominados a los premios BAFTA, mientras que German Films colaborará con una sesión de seis obras alemanas rodadas en los dos últimos años.