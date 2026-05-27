A disposición judicial en Burgos 8 personas por graves deficiencias en cuidado y transporte de ganado

Una de las vacas que viajó en malas condiciones al matadero. - GUARDIA CIVIL

BURGOS, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Seprona de la Guardia Civil, en el marco de la Operación 'LEITEIRA', ha puesto a disposición judicial a ocho personas con edades comprendidas entre los 28 y los 52 años, por delitos de maltrato animal, además de detectar, paralelamente, numerosas irregularidades constitutivas de infracción administrativa, por las que se ha levantado acta denuncia.

Fueron los servicios veterinarios de la Junta los que requirieron la presencia del Seprona en el matadero de la capital, el pasado mes de enero, al comprobar las pésimas condiciones de un transporte de ganado vacuno destinado a sacrificio, señala el Instituto Armado a través de un comunicado remitido este miércoles a Europa Press.

Los agentes verificaron que en el camión de ganado permanecían cuatro vacas que no habían podido descender debido a su deplorable estado, una de ellas se encontraba agonizando. Una inspección más pormenorizada a las instalaciones afloró animales extremadamente descarnados, moribundos y varias reses agrupadas con heridas en espina dorsal y cadera, ejemplares de raza frisona, procedentes de explotaciones de producción lechera en régimen intensivo.

Adicionalmente a esta comunicación, los colegiados facilitaron otras pruebas que incluían el uso de métodos de manejo prohibidos. El resultado de sus inspecciones registró casos de animales transportados sin compasión, con fracturas abiertas y partos distócicos, con fallos multiorgánicos y en estado de shock. En muchas ocasiones su situación era irreversible a la llegada al matadero, por lo que los facultativos decretaron el sacrificio de urgencia.

La investigación subsidiaria, llevada a cabo por el Seprona, con claros indicios previos de maltrato animal, constata siete casos documentados y acredita este tipo de conductas desde enero de 2024, además evidenciarion que era frecuente el transporte de animales en estado agónico, caquéxicos, no aptos o con movilidad reducida, con traumatismos en origen, en gestación avanzada o patologías previas que deberían haber invalidado el viaje de larga distancia.

También acreditaron una mala praxis generalizada tanto durante el transporte como en las operaciones de carga y descarga del ganado, que contravenía de forma flagrante la normativa vigente sobre bienestar animal y que implicaba a empresarios, ganaderos, transportistas y tratantes, que anteponían la transacción comercial, al deber de cuidado sobre los animales.

La investigación subraya que estas situaciones no fueron incidentes aislados, sino la consecuencia directa de una cadena de decisiones negligentes por parte de los ocho implicados identificados en A Coruña (2), Cantabria (1), Lugo (3), Bizkaia (1), Portugal (1).

"El uso de métodos de manejo prohibidos detectados, son el pilar de una investigación que busca dignificar el trato animal y exigir responsabilidades por un sufrimiento que pudo y debió evitarse", añade la información.

La presente operación ha sido llevada a cabo por el Equipo de Protección a la Naturaleza (Eprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Burgos que ha instruido diligencias presentadas en los Juzgados de Burgos, en colaboración con los Servicios Veterinarios del Área de Sanidad de la Junta en Burgos, donde adicionalmente han sido remitidas las actas denuncia por las infracciones administrativas observadas.