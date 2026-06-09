A disposición judicial cuatro personas por una multitudinaria pelea en un bar de Ólvega (Soria)

Uno de los detenidos tras participar en la pelea. - GUARDIA CIVIL

SORIA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a cuatro personas como presuntas autoras de un delito de lesiones graves tras una riña tumultuaria en un establecimiento hostelero de la localidad soriana de Ólvega y que se saldó con heridos por arma blanca.

La Central Operativa de Servicios (COS) de la Comandancia de Soria recibió un aviso en la tarde del domingo 7 en la que informaban de una agresión ocurrida en un local de ocio de la localidad. El aviso apuntaba que varias personas habrían resultado heridas, presuntamente tras el empleo de un arma blanca y otros objetos contundentes, según han informado desde la Subdelegación del Gobierno en Soria.

Las patrullas de la Guardia Civil se desplazaron inmediatamente al lugar de los hechos. A su llegada, los agentes localizaron a varios de los participantes en las inmediaciones del establecimiento y procedieron a asegurar la zona para evitar nuevos enfrentamientos.

Durante la intervención, los agentes localizaron en el interior del local a uno de los presuntos autores, que se había refugiado en el establecimiento. Tras ser requerido por los agentes, fue reducido y detenido. Asimismo, comprobaron que presentaba diversas lesiones, por lo que fue solicitada asistencia sanitaria para su atención.

INVESTIGACIÓN

En la inspección practicada en el establecimiento, los agentes localizaron y recuperaron un arma blanca presuntamente relacionada con los hechos, que había sido ocultada en una dependencia del local.

La investigación desarrollada por la Guardia Civil permitió identificar a los restantes participantes en la riña.

En el dispositivo participaron patrullas de Seguridad Ciudadana de la Compañía de Soria y efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) de Soria.

Las diligencias instruidas, junto con los detenidos, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.