A disposición judicial por robar, amenazar y darse a la fuga a gran velocidad en Palencia

Agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

PALENCIA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha puesto a disposición judicial a una mujer en Palencia como presunta autora de un delito de robo con violencia o intimidación y amenazas, además de otros posibles delitos contra la seguridad vial, tras la sustracción de diversos artículos en un establecimiento comercial y agredir a uno de los vigilantes de seguridad que intentaron impedir su huida.

Los hechos tuvieron lugar e pasado sábado sobre las 15.00 horas en un establecimiento situado en el centro comercial Las Huertas de la capital palentina, según ha informado la Comisaría Provincial en un comunicado.

Los vigilantes de seguridad detectaron la posible sustracción de varias prendas de ropa y trataron de impedir que dos mujeres abandonaran el lugar hasta la llegada de los agentes.

Durante la intervención, una de ellas se encaró con un vigilante, le propinó un puñetazo en el pecho y lo amenazó con agredirlo con un objeto cortante. A continuación, ambas mujeres accedieron a un vehículo para abandonar el aparcamiento.

La conductora inició la marcha a gran velocidad y dirigió el automóvil contra los vigilantes, que tuvieron que apartarse para evitar ser arrollados, llegando uno de ellos a ser arrastrado varios metros al intentar sujetarse al coche.

La huida continuó por distintas vías de la capital, donde circuló a gran velocidad, rebasando semáforos en rojo e ignorando las indicaciones para detenerse. Tras el aviso recibido por el CIMACC-091, dotaciones de la Policía Nacional localizaron e interceptado el vehículo en el kilómetro 2 de la autovía A-610, en dirección a Magaz de Pisuerga.

Los agentes procedieron a la detención de una de las ocupantes, mientras que la otra mujer fue trasladada a dependencias policiales a efectos de identificación.

En el operativo colaboraron la Policía Local de Palencia en el apoyo a la intervención, así como la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de las actuaciones en materia de tráfico por hallarse el punto de interceptación en su demarcación.

Los agentes recuperaron las prendas de ropa sustraídas, que fueron devueltas al responsable del establecimiento en calidad de depósito, mientras que la detenida ha puesto a disposición de la autoridad judicial competente.