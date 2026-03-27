A disposición judicial por robar botas y ropa de trabajo en un contenedor de obra en Salamanca

Material requisado. - POLICÍA NACIONAL

SALAMANCA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha puesto a disposición judicial a un varón por un presunto delito de robo con fuerza tras forzar un contenedor de obra y llevarse ropa y botas de trabajo en Salamanca.

Los hechos se han producido a las 03.00 horas y de los mismos ha dado cuenta una persona que había observado como un individuo manipulaba y forzaba la puerta del contenedor.

Personados en el lugar, agentes de Policía Nacional y Policía Local observaron en las inmediaciones de la obra a un individuo y procedieron a su identificación. El mismo portaba en sus manos una barra de hierro, un espejo acolchado y una navaja. Estos efectos los arrojó al suelo tras las indicaciones de los funcionarios actuantes. La navaja tenía grabado el nombre de la empresa del contenedor forzado.

Además, llevaba ropa y efectos de los utilizados normalmente por los operarios de las obras, botas, chaqueta y braga de trabajo. Los agentes se han dirigido con el identificado hacía la obra y allí han verificado que efectivamente el contenedor de obra presentaba su puerta apalancada, el interior revuelto, y con evidentes signos de que alguien había estado comiendo allí recientemente, con restos de agua aún reciente por el suelo.

El contenedor de obra se encontraba dentro del perímetro de la obra, que estaba vallada. A la vista de los hechos evidenciados, los agentes han procedido a la detención del varón por un delito de robo con fuerza.

El varón detenido ha sido trasladado a dependencias policiales para la realización de las gestiones y trámites oportunos. Una vez finalizados ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Salamanca.