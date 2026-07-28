A disposición judicial un vecino de León que simulaba ser inspector de la Junta para estafar y robar en Zamora

Imagen de la operación facilitada por la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

ZAMORA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un varón se encuentra a disposición judicial después de ser detenido por la Guardia Civil de Benavente (Zamora) tras hacerse pasar por inspector de la Junta e intentar robar y estafar a sus víctimas en sus domicilios.

Al encausado, de 45 años y vecino de León, se le investiga por presuntos delitos de hurto, intento de estafa y usurpación de función pública, tal y como señala el Instituto Armado a través de una nota remitida a los medios.

El hombre, que fue detenido tras uno de los asaltos, se habría hecho pasar, en concreto, por inspector de la Administración autonómica para acceder a varias viviendas y sustraer o estafar dinero o joyas a sus moradores en la localidad de Benavente. El presunto delincuente fue identificado por la Guardia Civil cuando portaba joyas sustraídas en un domicilio cercano.

En el primero de los casos destapados, la víctima había coincidido con el detenido a la salida del ascensor de su vivienda, momento en el cual el presunto delincuente manifestó que era técnico de la Junta. A través de una identificación falsa, el individuo convenció al vecino de que tenía que practicar una inspección en su domicilio.

Al acceder al domicilio, el ahora detenido dijo tener que comprobar la instalación eléctrica, así como la edificación, al objeto de detectar si presentaba grietas. Mientras, indicaba a la víctima que accediese a las distintas estancias de la vivienda y accionara los interruptores de la luz.

A la finalización de la supuesta revisión, el detenido le reclamó a la víctima el abono de 460 euros por los trabajos realizados. El vecino se negó a abonar cantidad de dinero alguna y vio cómo el presunto delincuente huía al comunicarle que un familiar suyo se encontraba de camino a la vivienda.

INSPECCIONAR EL GAS

En otro de los casos, el varón se acercó una persona de avanzada edad y entró en el portal detrás de ella. Los dos subieron por la escalera y allí el ahora detenido se identificó como un inspector de la Junta que tenía que inspeccionar el gas de la vivienda. Al entrar en su domicilio, esta persona sacó una linterna y pasó por todas las estancias antes de pedirle a la víctima una cantidad de 950 euros por la revisión. Una vez se hizo el pago, el estafador abandonó la vivienda.