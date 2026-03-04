La DO León abre la temporada de concursos vinícolas internacionales con veinte medallas en Catavinum

La DO León ha obtenido veinte medallas en Catavinum World Wine & Spirits Competition. - DO LEÓN

LEÓN, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La representación de la Denominación de Origen (DO) León en el Catavinum World Wine & Spirits Competition ha logrado veinte medallas, once de oro y nueve de plata, que constituyen un "excelente bagaje" para abrir la temporada de concursos vinícolas internacionales.

Cuatro bodegas adscritas al Consejo Regulador compitieron con sus vinos Albarín y Prieto Picudo con las más de 3.000 muestras presentadas por una veintena de países productores. Vitalis (Villamañán) se alzó con tres oros con sus Lágrima de Vitalis Albarín de 2025, el rosado Lágrima de Vitalis de la misma añada y el tinto Lágrima de Vitalis Selección, un crianza de 2022.

La sociedad de viticultores Melgarajo (Melgar de Abajo, Valladolid) consiguió la cosecha numéricamente más amplia con tres medallas de oro (al rosado 2024 Sabaliebre Negro Saurí y los tintos Melgus Reserva y Melgus Gran Reserva, ambos de la añada 2015) y seis de plata para los Valdeleña Verdejo de 2025, Valdeleña Rosado de 2024, y los tintos Valdeleña de la misma añada, Valdeleña Tinto Roble, Valdeleña Vino de Autor y Melgus Crianza, estos tres últimos elaborados con uva de Prieto Picudo de la cosecha 2015.

Vinos de León-Vile (Valdevimbre) volvió a situar a tres de sus vinos en lo más alto de podio (Valjunco Albarín de 2024 y los tintos Don Suero Roble de 2023 y Don Suero Reserva, de 2018), con el rosado Valjunco, de nuevo de 2024, en el segundo escalón. Finalmente, Señorío de los Arcos (Ardoncino) sumó dos oros (Vega Carriegos Albarín y Vega Carriegos Rosado, ambos de la última vendimia) y dos platas (El Carriego, rosado de 2025 y el tinto Vega Carriegos Roble de 2024).

Catavinum World Wine & Spirits Competition (CWWSC), que anualmente se celebra en Vitoria-Gasteiz, se ha alzado en los últimos años como uno de los concursos de vinos y licores más prestigiosos en el ámbito internacional, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Consejo Regulador de la DO León.

Productores de todo el mundo presentaron sus muestras para ser evaluadas por un panel de técnicos muy experimentados y de gran prestigio, que cataron 3.085 muestras presentadas. En la presente edición la competencia fue intensa, con participantes de más de veinte países y gran variedad de productos que destacaron por su excelencia y calidad.