Doce detenidos y seis huidos tras desmantelar un grupo itinerante de butroneros tras once robos en Valladolid

Cable de cobre intervenido en una furgoneta en el marco de una operación contra una banda itinerante de butroneros en Valladolid. - GUARDIA CIVIL

VALLADOLID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenidos a doce personas, tres de las cuales han ingresado en prisión, y busca a otras seis en una operación que ha supuesto el desmantelamiento de una red itinerante especializada en robos por el método del butrón que cometieron once robos en polígonos industriales y plantas fotovoltaicas en localidades de la provincia de Valladolid.

Los doce detenidos tienen edades comprendidas entre 20 y 47 años y se les imputan delitos de pertenencia a organización criminal y once delitos contra el patrimonio por robos con fuerza en las cosas, han informado a Europa Press fuentes del instituto armado.

Las investigaciones, en el marco de la operación denominada 'Kiaro', se iniciaron en enero de 2025 tras un robo en una empresa de fundición de Medina de Rioseco, donde los autores desvalijaron una nave industrial.

A partir de ese hecho, se sucedieron otros robos en Villanubla, La Cistérniga y el Polígono del Brizo de Aldeamayor de San Martín, este último convertido en el principal objetivo de la banda, que llegó a cometer siete asaltos entre enero y marzo de 2026. En uno de ellos, los delincuentes realizaron tres butrones consecutivos y participaron hasta ocho personas de forma simultánea.

El grupo actuaba siempre de madrugada y contaba con un estricto reparto de funciones relacionadas con logística y traslado, vigilancia perimetral y ejecución del robo.

Para acceder a las naves utilizaban radiales de gasolina de gran potencia, radiales de batería y mazas pesadas, lo que les permitía abrir grandes huecos en paredes y techos para sustraer principalmente cobre, aunque también herramientas y otros materiales de valor. Posteriormente, trasladaban el metal robado a centros de reciclaje de Madrid y Castilla-La Mancha.

La madrugada del 25 de junio, los agentes interceptaron dos vehículos -uno de lanzadera y otro de carga- y detuvieron a cinco miembros del grupo in fraganti tras asaltar una planta fotovoltaica en Quintanilla de Trigueros. En dicha intervención se recuperaron 1.800 kilos de cableado de cobre. Tres de los detenidos ingresaron en prisión y los otros dos quedaron en libertad con medidas cautelares.

Por su parte, los seis implicados huidos cuentan con numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio y órdenes de búsqueda, captura e ingreso en prisión y entre ellos se encuentran dos de los líderes de la organización, encargados de dirigir la actividad criminal y coordinar los desplazamientos.

Debido al carácter itinerante del grupo, la operación policial sigue plenamente abierta y en estos momentos se coordinan gestiones en todo el territorio nacional y se mantiene una estrecha cooperación con otras policías europeas para localizar y detener a los otros seis implicados que completan la trama criminal y que se encuentran actualmente huidos.

La Guardia Civil ha destacado la colaboración del sector empresarial de Valladolid, que aportó información clave para el avance de la investigación.