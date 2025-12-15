Doce investigados y 2 vehículos intervenidos por una 'quedada' de carreras ilegales en Aldeamayor (Valladolid)

Operativo de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

VALLADOLID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Valladolid ha llevado a cabo un operativo de vigilancia y análisis de contenido audiovisual a raíz de una concentración de vehículos para realizar carreras ilegales que se desarrolló los pasados 8 y 9 de noviembre en Aldeamayor de San Martín (Valladolid) y que se ha saldado con doce personas investigadas y dos vehículos intervenidos.

Según han informado fuentes de la Benemérita en un comunicado recogido por Europa Press, la operación denominada 'Velobrizo' se puso en marcha en las últimas semanas para detectar y neutralizar carreras ilegales de vehículos que "generaban una fuerte preocupación en los usuarios de distintos polígonos industriales de la provincia de Valladolid".

Los agentes iniciaron la investigación a raíz de conocer diferentes informaciones sobre concentraciones nocturnas de vehículos, llevadas a cabo en el polígono industrial 'El Brizo', en el término municipal de Aldeamayor de San Martín.

El fin de semana del 8 y 9 de noviembre de 2025, en la madrugada del sábado al domingo, se realizó en el polígono una de estas quedadas --'KDD' en el argot--, promocionada mediante publicaciones en redes sociales y canales privados de mensajería.

Durante el dispositivo policial, la Guardia Civil llevó a cabo vigilancias discretas, seguimientos, control de accesos, así como la recopilación y análisis de contenido audiovisual difundido en redes.

Como resultado, se ha identificado a participantes y vehículos, algunos de ellos modificados de manera ilegal para aumentar sus prestaciones. El decomiso de los vehículos utilizados en carreras ilegales está regulado en el Código Penal español, al considerar que el vehículo utilizado es instrumento del delito y como tal puede ser intervenido.

El resultado de la operación se ha saldado con doce investigados como presuntos autores de delitos contra la seguridad vial; 16 denuncias administrativas por conducción temeraria, diez por reformas de importancia en el vehículo, cuatro por ITV desfavorables o carencia, y diez por otras infracciones. Dos de los vehículos fueron decomisados y quedaron a disposición judicial.

Las diligencias instruidas se han puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Valladolid, con doce investigados como presuntos autores de 16 delitos de conducción temeraria, consistentes en circular con temeridad manifiesta poniendo en concreto peligro la vida de las personas y circular con manifiesto desprecio a la vida de los demás realizando la conducta antes expuesta, (contemplados en los artículos 380 y 381) del Código Penal.

LAS 'QUEDADAS'.

Como explica la Guardia Civil, este tipo de convocatorias denominadas "quedadas", son encuentros nocturnos de aficionados al motor que se reúnen en polígonos industriales para realizar exhibiciones de coches y carreras ilegales de aceleración.

Estas "quedadas", en el argot 'KDD', se han popularizado especialmente desde la pandemia, creciendo de pequeños grupos de amigos a eventos convocados por internet con numerosos espectadores.

Durante su desarrollo se llevan a cabo sobre todo carreras de aceleración generalmente entre dos vehículos que corren en paralelo ('lanzadas'), derrapes ('trompos') y otras maniobras de riesgo.

Además de la carrera en sí, la Benemérita apunta que "es común que se realicen trompos, derrapes, aceleraciones y otras maniobras arriesgadas, incrementando el riesgo para participantes y público". Al ser ilegales, no hay normas formales ni medidas de seguridad homologadas.

"Las únicas reglas son las que acuerdan los propios participantes, como el punto de salida y llegada, y el tipo de vehículos admitidos", han precisado, antes de recordar que en los últimos años se han producido en España, diversas víctimas mortales y heridos graves durante la celebración de este tipo de eventos.