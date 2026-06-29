Dos acusados de recoger una mochila con 2 kilos de 'coca' en un arcén pensaban que era dinero abandonado. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El recuerdo aún fresco de un hecho insólito ocurrido en 2018, cuando la Guardia Civil localizó en el arcén de un municipio de Toledo cerca de 250.000 euros abandonados, es el mismo que impulsó en abril de 2025 a Gonzalo T.M. y a su amigo Jordi R.S. a personarse en la carretera N-620, a la entrada de Valladolid, para buscar una mochila que el primero de ambos asegura haber visto cómo era arrojada desde un coche ante un control policial y que, como así han sostenido en el juicio, llegaron a pensar que se trataba también de una jugosa cantidad de dinero, en ningún caso de 2 kilos de 'coca' valorada en casi 210.000 euros.

Es la "versión increíble", en palabras del fiscal del caso, que los dos compañeros de banquillo han mantenido durante el juicio celebrado en la Audiencia de Valladolid, donde Gonzalo, camionero y portero de discoteca, y Jordi, con una pensión por una minusvalía, los dos carentes de antecedentes, se han declarado inocentes del delito contra la salud pública, en la modalidad de notoria importancia, que se les imputa y por el que la acusación pública les pide penas de ocho años de cárcel y multas de 155.000 euros.

Aunque el fiscal sostiene que los dos acusados ocupaban sobre las 19.50 horas la furgoneta roja, propiedad de Jordi, que conducía Gonzalo y de la que se desembarazaron de una mochila que contenía la droga, al toparse a la entrada de Valladolid, en la N-620, con un control rutinario de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional, siempre con la intención de regresar más tarde para recoger la mercancía arrojada al arcén, los dos acusados se han desmarcado de tales hechos con rotundidad.

Así, Gonzalo, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha recordado haber pasado aquella tarde por el control policial y ha insistido en que presenció cómo alguien que iba en el coche que le precedía lanzó una mochila por la ventanilla. Pensó entonces, al igual que luego ha corroborado Jordi durante el juicio, que podía encontrarse ante un suceso similar al registrado en 2018 cuando la Benemérita halló cerca de 250.000 euros en el arcén de la autovía A-4 Madrid-Andalucía, a la altura de Tembleque, en la provincia de Toledo.

Se puso en contacto entonces con Jordi, le relató lo que acababa de ver y le pidió que se pasara con su furgoneta por la zona por si pudiera localizar la bolsa, cosa que su amigo hizo sin éxito. Fue entonces cuando ambos decidieron pasarse de nuevo. Gonzalo, que se encontraba entonces en el aparcamiento de un supermercado, dejó allí su coche a la espera de que su amigo pasara a recogerle en su furgoneta con el fin de regresar al mismo punto y probar fortuna de nuevo, siempre la versión coincidente de ambos encausados.

"Me acuerdo de que aquella noticia fue entonces bastante sonada y pensamos que pudiera tratarse de dinero, ¿y si fueran un millón de euros?, y por eso fuimos sin pensar nada más", ha apuntado Jordi, quien de regreso al referido punto junto a Gonzalo se apeó de la furgoneta y fue entonces cuando fue detenido por la policía y quedó "noqueado".

Y es que para entonces, agentes de la UPR ya estaban sobreaviso y habían montado un dispositivo de vigilancia en la zona tras haber localizado la mochila en el arcén de la carretera en el momento en el que se disponían a levantar el control. El inspector que dirigía el operativo había sido informado del hallazgo de la mochila, que en principio se pensó que pudiera pertenecer a alguno de los agentes actuantes, y que finalmente desveló que portaba dos 'ladrillos' con 2 kilos de cocaína, como luego se comprobó en comisaría tras dos positivo al narcotest y una vez sometidos a pesaje.

El inspector ha relatado que una vez comprobado que la mochila no pertenecía a ningún integrante del operativo, fue él mismo el encargado de abrirla, momento en el que descubrió que contenía la droga envuelta en unas bolsas impregnadas en una gras roja, "o bien para evitar que se humedeciera o para eludir el control de los perros", junto con un spray desodorante y un papel con una anotaciones que relaciona con el propio Gonzalo y su trabajo en un local de noche, ya que en dicho manuscrito se recogen nombre de personas y su distribución en la discoteca.

El posterior dispositivo de espera, con un total de 6 agentes, algunos de ellos escondidos tras el guardarrail, incluso de ellos provisto de una arma larga, dio resultado positivo poco después con la interceptación de la furgoneta ocupada por Jordi y Gonzalo, quienes fueron detenidos al vincularles con la cocaína. Además, la policía intervino en el vehículo del segundo de ellos, ante un supermercado, 3.500 euros que el acusado atribuye a atrasos percibidos por su trabajo en la 'disco'.

ACUSA AL EXJEFE ANTIDROGA DE LA POLICÍA

Además de todas estas pruebas, el fiscal del caso recuerda que tres huellas dactilares de Gonzalo fueron localizadas en las bolsas con la droga. A este respecto, el aludido también ha encontrado explicación al mantener que fue el entonces jefe del Grupo Antidroga de la Policía Nacional de Valladolid, preso en la actualidad por encabezar presuntamente un grupo organizado de tráfico de drogas, quien en comisaría puso a su alcance la mercancía.

"En los calabozos, el jefe me coloca las bolsas y al la decir yo que eso no era mío, empujé las bolsas y las aparte de mi", ha declarado Gonzalo, que también ha acusado al citado funcionario, quien ha declarado en calidad de testigo-perito por videoconferencia desde el penal de Topas (Salamanca) como instructor de la presente causa, de haberle ofrecido ponerle en libertad si declaraba haber visto que la droga la había visto arrojar desde un Audi A-4.

En cualquier caso, Gonzalo ha insistido en su inocencia y ha recordado que tiene 21 años cotizados, sin contar con antecedente alguno, lo mismo que su amigo Jordi, quien ha aludido a su nivel económico desahogado que le permite vivir sin necesidad de recurrir al tráfico de drogas, de ahí que los letrados de ambos hayan solicitado al tribunal un fallo absolutorio.