Dos ciclistas heridos tras un accidente en la N-502 en Niharra (Ávila)

ÁVILA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos ciclistas han resultado heridos tras sufrir un accidente en el kilómetro 12 de la N-502 en Niharra (Ávila), donde se les ha hallado en el suelo, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha ocurrido minutos antes de las 11.25 horas de este domingo, 19 de octubre, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 ha recibido un aviso de la situación de los ciclistas.

El 1-1-2 ha avisado a Guardia Civil de Ávila y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado dos ambulancias, una UVI móvil en la que se ha trasladado a un varón de 64 años y una soporte vital básico en la que se ha movilizado a un varón de 60, ambos al Hospital de Ávila.