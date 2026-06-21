Dos detenidos por amenazas y lesiones con arma blanca en una vivienda de la Avenida Palencia de Valladolid

VALLADOLID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional y la Policía Municipal han detenido en Valladolid a dos varones como presuntos autores de un delito de amenazas graves con arma blanca y lesiones, tras una intervención realizada en la mañana del 17 de junio en una vivienda situada en la avenida Palencia, en la que participaron de forma coordinada varios indicativos.

En la actuación se intervino un cuchillo de cocina de 19 centímetros de hoja, según han detallado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Agentes de la Policía Nacional fueron comisionados para dirigirse a una vivienda donde, según la llamada recibida, un hombre era amenazado con un cuchillo por su compañero de piso.

Dotaciones de Policía Nacional y de Policía Municipal acudieron conjuntamente a la llamada dada la gravedad de los hechos.

En el lugar, el requirente manifestó a los agentes que momentos antes había comunicado a su inquilino que debía abandonar la habitación que tenía alquilada, ya que necesitaba disponer de ella para que un familiar pudiera atenderle debido a su estado de salud.

Según su versión, el otro varón reaccionó de forma violenta y le amenazó con un cuchillo de grandes dimensiones, por lo que tuvo que refugiarse en su habitación para evitar ser agredido.

El denunciante aportó además un vídeo grabado con su teléfono móvil, en el que se observaba cómo el otro hombre se dirigía hacia él con un cuchillo en la mano.

Tras ello, el presunto agresor abandonó el domicilio antes de la llegada policial. Los agentes informaron al requirente de los pasos a seguir para formalizar la denuncia y se dispusieron a abandonar el inmueble.

SEGUNDA INTERVENCIÓN

Cuando los agentes se encontraban en el portal, una mujer se dirigió a uno de los policías para indicar que su pareja había sido agredida con un cuchillo y que se encontraba escondida en el rellano de la séptima planta.

Los agentes acudieron de inmediato y localizar al hombre tumbado en el suelo, muy nervioso, con arañazos en el cuello, cortes en la parte baja de la espalda y la camiseta rasgada.

El varón relató que el propietario de la vivienda donde tenía alquilada una habitación le había exigido que la abandonara y, ante su negativa, le había sujetado por la espalda y le había colocado un cuchillo en el cuello, lo que le produjo un corte en la zona lumbar.

La mujer señaló que su pareja se encontraba en la habitación durante los hechos y que, al abrir la puerta, observó el forcejeo y huyó tras ver la herida en la espalda de su novio.

El herido explicó que, tras conseguir zafarse, huyó al rellano de la séptima planta, y advirtió a su pareja para que no regresara al domicilio porque el arrendador seguía dentro con el cuchillo.

El arma utilizada, un cuchillo de cocina de 19 centímetros, fue localizada posteriormente en la encimera de la cocina y entregada a los agentes.

Ante las versiones contradictorias, la existencia de lesiones físicas, la amenaza con arma blanca y la aportación de indicios videográficos, los agentes procedieron a la detención de ambos varones.

El primer detenido por un delito de amenazas graves con arma blanca y lesiones, al haber presuntamente provocado un corte en la espalda del otro implicado y el segundo detenido por un delito de lesiones, en relación con los hechos inicialmente denunciados.

Ambos fueron trasladados a dependencias policiales para la instrucción del correspondiente atestado y posterior puesta a disposición judicial quedando en libertad.