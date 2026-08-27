Dos detenidos a bordo de un turismo en Béjar (Salamanca), uno de ellos menor, con media tonelada de 'coca'

SALAMANCA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha interceptado la noche del pasado martes día 25 un vehículo cargado con 18 fardos de cocaína, en total media tonelada de dicha sustancia, y detenido a los dos ocupantes, uno de ellos menor de edad, que la transportaban por su presunta participación en delitos de falsedad documental y contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

La investigación comenzó por informaciones propias de los agentes y ha sido durante su desarrollo cuando se ha tenido conocimiento de que un vehículo que estaba siendo investigado en la misma se encontraba circulando por la A-66, posiblemente transportando sustancias estupefacientes.

Centrados en esta línea de investigación, se activó la noche del pasado martes un dispositivo policial para su localización y seguimiento que permitió interceptar el turismo a la altura del kilómetro 692 de la Autovía Ruta de la Plata, en la provincia de Salamanca.

Durante la inspección del vehículo, los agentes intervinieron más de media tonelada de cocaína, cargamento distribuido en 18 fardos que presentaban evidentes signos de humedad. Los mismos se encontraban además envueltos en una red, utensilio este último utilizado normalmente para su favorable recuperación del agua. Cada fardo intervenido, albergaba en su interior 30 paquetes perfectamente embalados con un peso aproximado de 1 kilogramo cada uno.

Como resultado del operativo policial, los agentes detuvieron a los dos ocupantes del vehículo, presuntos responsables de los delitos de falsedad documental y tráfico de drogas. Se da la circunstancia de que uno de ellos, menor de edad, ha sido entregado a sus progenitores, siguiendo instrucciones de la Fiscalía, mientras que el segundo detenido será puesto en los próximos días a disposición de la autoridad judicial competente.

La investigación permanece abierta para esclarecer todos los extremos relacionados con el traslado de la sustancia y determinar la posible participación de otras personas en los hechos.