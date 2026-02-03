Dos detenidos con cuchillos ocultos en un pub de Ponferrada (León) por amenazas, resistencia y desobediencia

Dos cuchillos de grandes dimensiones que portaban los dos detenidos en un pub de Ponferrada (León). - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

Relacionados con coacciones a personas en situación de exclusión social y vinculados con extorsiones, amenazas y desalojos forzados a inquilinos

PONFERRADA (LEÓN), 3 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Ponferrada (León) han detenido en un pub a dos varones como presuntos autores de delitos de amenazas y de resistencia y desobediencia a agentes de la autoridad, los cuales portaban dos cuchillos de grandes dimensiones ocultos entre sus ropas.

Los hechos tuvieron lugar tras recibirse un aviso en un céntrico pub de la ciudad, debido a la actitud agresiva de ambos individuos en un establecimiento de ocio, donde increpaban y utilizaban expresiones amenazantes contra los camareros y porteros del local, al tiempo que molestaban al resto de clientes.

En un evidente estado de embriaguez, los individuos habrían dejado ver que portaban cuchillos de grandes dimensiones ocultos entre sus ropas, haciendo ostentación de los mismos mientras amedrentaban a los clientes del establecimiento, llegando a exhibirlos de forma fugaz, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

Ante esta situación, y alertados por los clientes, los porteros del local consiguieron expulsar a los dos varones, incautándoles los cuchillos. Una hora después se personaron nuevamente en el establecimiento en aparente estado de embriaguez amedrentado y amenazando nuevamente a los clientes, por lo que se solicitó ayuda policial.

Al llegar los agentes recepcionaron las armas incautadas, se informaron de lo sucedido, recabaron datos descriptivos de los implicados y localizaron a los autores por la zona, puesto que ya habían abandonado el lugar.

Durante la intervención policial, al requerirles la documentación para identificarles plenamente, los implicados mostraron una actitud desafiante, negándose a colaborar y oponiendo resistencia a la actuación de los agentes, por lo que finalmente fueron detenidos al no deponer su actitud.

Las investigaciones posteriores han permitido relacionar a los detenidos con diversos hechos y denuncias por coacciones a personas en situación de exclusión social. Asimismo, se les vincula con varias extorsiones y amenazas a inquilinos de habitaciones, quienes eran intimidados y desalojados por la fuerza en caso de retrasos en los pagos.

Varias personas han interpuesto denuncias por fractura de puertas y cerraduras de sus habitaciones y desalojos forzados realizados por estos varones ahora detenidos.

Una vez concluido el atestado policial y practicadas las diligencias correspondientes, los arrestados pasaron a disposición de la autoridad judicial, decretándose su puesta en libertad con cargos.