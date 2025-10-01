Dos detenidos por el cultivo de 35 plantas de marihuana en Puebla de Lillo (León)

LEÓN 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Puebla de Lillo (León) ha detenido a dos personas tras localizar en un paraje de ese término municipal tres plantaciones de marihuana con una aprehensión total de 35 plantas.

En el marco de las investigaciones que lleva a cabo la Guardia Civil para la erradicación del cultivo de esta droga, a finales del pasado mes de septiembre se tuvo conocimiento de la existencia de tres plantaciones 'outdoor' ilegal de cannabis distantes unos 40 metros entre ellas en una zona rural muy amplia y escondidas entre mucha maleza para dificultar su emplazamiento, según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Realizadas diversas gestiones e indagaciones y una vez recopilados los indicios suficientes incriminatorios, se procedió (previa autorización de la autoridad judicial) al decomiso de un total de 35 plantas de marihuana y a la detención de dos varones como presuntos autores de un delito contra la salud pública por cultivo o elaboración de marihuana.

Los detenidos, con las diligencias y efectos intervenidos, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Cistierna.