Dos detenidos por empadronamientos ficticios en el padrón de Ávila por los que cobraban entre 200 y 600 euros

Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

ÁVILA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han sido detenidas como presuntas autoras de los delitos de falsedad documental y favorecimiento de la inmigración ilegal por realizar empadronamientos ficticios de migrantes a cambio de cantidades de entre 200 y 600 euros. Además se han localizado cuatro viviendas donde había inscritos hasta 27 extranjeros en situación irregular y regular, además de los empadronados reales.

La Policía Nacional ha aclarado que la operación sigue abierta por lo que no se descartan nuevas detenciones ni la localización de otros inmuebles vinculados a esta actividad ilícita.

Las detenciones tuvieron lugar el pasado 21 de mayo a cargo de agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras fruto de una investigación que comenzó dos meses antes tras detectarse en colaboración con el padrón municipal del Ayuntamiento de Ávila "altas masivas" en determinados domicilios y en cortos periodos de tiempo.

Las gestiones permitieron constatar la existencia de un entramado delictivo que captaba a ciudadanos extranjeros en situación irregular o regular, principalmente de origen magrebí, a quienes ofrecían la posibilidad de empadronarse en viviendas de Ávila sin residir en ellas a cambio del pago de entre 200 y 600 euros.

La Policía Nacional ha informado de que los investigadores detectaron e identificaron a un individuo de nacionalidad española que se encargaba de facilitar o localizar los inmuebles necesarios para formalizar los empadronamientos y de percibir las cantidades económicas acordadas para lo que se coordinaba con otro individuo de nacionalidad marroquí que desempeñaba un papel de intermediario en la captación de interesados en conseguir un certificado de empadronamiento en Ávila.