Dos detenidos por estafar 50.000 euros a un octogenario al que le hicieron creer que le vendían lotería premiada

Boletos supuestamente premiados - GUARDIA CIVIL

BURGOS, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Madrid y en Guadalajara a dos varones de 28 y 35 años como presuntos autores de un delito de estafa por el método del 'tocomocho' a un hombre de 85 años en la comarca del Arlanza (Burgos), al que le estafaron 50.000 euros a cambio de unos boletos de lotería supuestamente premiados.

Asimismo, según fuentes de la Benemérita, una tercera persona de 48 años ha pasado a disposición judicial por su supuesta implicación al ser la propietaria del vehículo utilizado en la huida.

Los hechos ocurrieron en una localidad de la citada comarca burgalesa cuando dos hombres abordaron a la víctima en la vía pública, una vez allí los autores convencieron al octogenario de que poseían varios boletos de lotería premiados que no podían cobrar, así, mediante este engaño, le propusieron el intercambio de los décimos por 50.000 euros en metálico.

La víctima, tras retirar el dinero de una entidad bancaria y realizar el intercambio, comprobó posteriormente que los boletos no estaban premiados y que se trataba de una farsa.

La investigación, denominada operación 'Ursa Major', ha estado a cargo de la Unidad Orgánica de Policía Judicial y el Equipo ROCA, que han verificado el relato e identificado el lugar de la permuta y el vehículo de huida.

Las diligencias instruidas han sido presentadas ante el Juzgado de Lerma.