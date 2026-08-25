Dos detenidos tras golpear, robar 1.400 euros y dejar tirado a un conocido en un pueblo de La Bureba (Burgos)

Uno de los detenidos. - GUARDIA CIVIL

BURGOS, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos jóvenes de 18 y 19 años después de golpear, robar 1.400 euros y el teléfono móvil y dejar tirado a un varón de 66 años al que conocían en un pueblo de La Bureba (Burgos).

Los hechos ocurrieron semanas atrás. La víctima viajaba de noche en un vehículo conducido y ocupado por los presuntos agresores, al que accedió previamente de manera voluntaria, invitado por éstos, a los que conocía, detallan desde la Comandancia a través de un comunicado.

En un momento dado, según el testimonio del agredido, el vehículo se desvió de la ruta prevista para acceder a una localidad situada en el eje de la N-I, en dicha comarca, deteniéndose en un callejón.

El hombre, receloso, se bajó del automóvil y de repente sintió un fuerte golpe en la cabeza, provocado por un objeto contundente que le dejó aturdido y que le causó un corte del que manaba abundante sangre. A continuación, aprovecharon para sustraerle una mochila que contenía 1.400 euros, varias monedas sueltas y su terminal móvil.

El varón fue abandonado en el lugar, aunque pudo desplazarse a pie hasta el núcleo urbano en donde varios vecinos le ayudaron. Precisó asistencia sanitaria y fue trasladado en ambulancia a un centro hospitalario; recibió seis puntos de sutura.

Agentes del Puesto de Pancorbo, se trasladaron al lugar para recabar, desde los primeros instantes, toda la información necesaria para esclarecer el suceso e identificar a los autores.

Fruto de estas indagaciones identificaron a los presuntos autores, a los que se les ha vinculado con los hechos, y una vez localizados han sido detenidos -con el apoyo de la Usecic de Burgos- en La Bureba. Las diligencias instruidas fueron presentadas en los Juzgados de Briviesca.