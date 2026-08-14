Dos detenidos por el homicidio de un hombre con arma de fuego en Santa Lucía (León)

LEÓN, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos personas, un hombre y una mujer, como presuntos autores de un homicidio cometido en la localidad de Santa Lucía, en el término municipal de La Pola de Gordón (León), en el que ha resultado fallecido un varón de 44 años presuntamente por arma de fuego.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 21.30 horas de este jueves 13 de agosto, momento en el que se recibió un aviso en la Central 062 de la Comandancia de León. En la llamada, varios vecinos de la localidad alertaron de que escucharon varias detonaciones por posibles disparos procedentes del domicilio de la víctima.

Tras tener conocimiento de los hechos, la Guardia Civil desplegó patrullas de seguridad ciudadana y a la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia, que localizaron el cuerpo sin vida del varón con lesiones incompatibles con la vida ocasionadas por arma de fuego.

Ante estos hechos se estableció un amplio dispositivo policial de búsqueda y localización de los presuntos autores, con un cerco en torno a la zona y con especial atención a las posibles vías de huida y puntos de paso.

Así, el operativo culminó con la localización de los sospechosos en las inmediaciones del lugar de los hechos. Se trata de un hombre de 33 años y una mujer de 49 años, vecinos de la localidad.

La Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de León se ha hecho cargo de las investigaciones y de la instrucción de las correspondientes diligencias con el fin de esclarecer todas las circunstancias del suceso, bajo la dirección de la autoridad judicial competente.