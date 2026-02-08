Dos detenidos por el hurto de una tablet a una docente en un centro de Burgos

Dos detenidos por el hurto de una tablet a una docente en un centro educativo de Burgos - GUARDIA CIVIL

BURGOS, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha recuperado una tablet sustraída a una docente en un centro educativo de Burgos y, con ello, detenido a dos personas, de 57 y 43 años de edad, como presuntas autoras de los delitos de hurto y receptación, respectivamente.

Los hechos se iniciaron días atrás, tras recibirse una llamada telefónica, en la Central Operativa de Servicios (COS), mediante la que una mujer informaba de la sustracción de una tableta electrónica y su funda --valoradas ambas en más de 500 euros--, de la mesa del aula escolar de primaria.

Si bien, inicialmente, facilitó la posición del dispositivo en una céntrica calle de Burgos, éste fue ubicado después en el Puerto de la Brújula, en la N-1, por lo que efectivos del Área de Investigación del Puesto Principal del Alfoz practicaron las primeras actuaciones policiales para su recuperación.

Consecuencia de ello, en un breve lapso de tiempo, lograron rastrear su itinerario hasta el límite geográfico que separa las comarcas del Alfoz y La Bureba, han detallado fuentes del Instituto Armado a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Hechas las gestiones oportunas, los investigadores hallaron el terminal en poder de un varón que no fue capaz de ofrecer ninguna explicación lógica que justificara su lícita tenencia y procedencia.

Las pesquisas practicadas a continuación permitieron conocer que el objeto había sido adquirido a cambio de una pequeña contraprestación económica poco antes, por lo que éste fue intervenido cautelarmente y el comprador resultó detenido como presunto autor de un delito de receptación al haber comprado el aparato a sabiendas de su posible origen delictivo.

A partir de este momento, los investigadores centraron sus esfuerzos en esclarecer la cadena de sucesos que habían llevado a la unidad hasta allí, lo que tuvo como resultado, en un breve lapso de tiempo, la identificación del vendedor y su vinculación con la sustracción.

Consecuencia de ello, fue finalmente localizado en una calle de Gamonal y detenido, en el acto, como presunto autor de un delito de hurto.

Ambos implicados --a quienes se les vincula en el pasado con hechos similares a los ahora acaecidos--, ya han sido puestos a disposición de los Juzgados de Instrucción de Burgos junto con las diligencias instruidas, mientras que el dispositivo sustraído ya ha sido devuelto a su legítima propietaria.