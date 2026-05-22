Dos detenidos 'in fraganti' cuando realizaban el "timo de la estampita" a un hombre de avanzada edad en León

Efectivos de la Policía Nacional de León han detenido 'in fraganti' a dos varones mientras realizaban el conocido como "timo de la estampita" a un hombre de avanzada edad. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Nacional de León han detenido 'in fraganti' a dos varones mientras realizaban el conocido como "timo de la estampita" a un hombre de avanzada edad.

Los hechos se produjeron cuando la víctima se dirigió a una entidad bancaria con el objetivo de retirar una cantidad notoria de dinero en efectivo. Debido a su nerviosismo la cajera de la sucursal sospechó y, al preguntarle por el destino de este dinero, el varón no daba razonamientos "coherentes", según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

La cajera avisó de inmediato a la Policía y al hijo de la víctima y los agentes del grupo de delitos tecnológicos prepararon en tiempo real un dispositivo para interceptar y localizar a los timadores, para lo que se desplegaron vestidos de paisano por la zona próxima a la entidad bancaria a la espera de que la víctima saliera de la sucursal.

Cuando el cliente salió fue seguido por los agentes hasta que contactó con los estafadores y entonces se procedió contra ellos, que fueron reducidos y detenidos y entre sus pertenencias se localizó un sobre con dinero que previamente les había entregado la víctima.

La investigación ha podido determinar que estos dos varones habían abordado a la víctima en las proximidades de su domicilio y la embaucaron con la promesa de que le iban a dar una bolsa llena de papelotes (siendo los papelotes billetes de curso legal). Para dárselos la víctima tendría que aportar también sus papelotes (billetes), por lo que la acompañaron al domicilio para recoger el dinero en efectivo que allí tuviera y la cartilla bancaria.

Como les pareció poca cantidad invitaron al varón a que, tras recoger también su cartilla bancaria, reintegrase dinero en una sucursal para completar el importe y poder recibir su bolsa de papelotes (billetes). La colaboración ciudadana y la perspicacia de la cajera de la entidad bancaria fueron "claves" para evitar la consumación del delito.

En este caso se trataba del "timo de la estampita", siendo los papelotes o estampitas los billetes. El dinero recuperado fue devuelto a su legítimo propietario y se ha dado debida cuenta de los hechos al hijo de éste, mientras que los detenidos, tras la práctica de las diligencias, han sido puestos a disposición judicial.

ESTAFAS

El 'timo del tocomocho' es una estafa clásica en la que los delincuentes engañan a sus víctimas al hacerles creer que pueden beneficiarse de un premio de lotería o sorteo que, por diversas razones, no pueden cobrar ellos mismos. Los estafadores suelen abordar a sus víctimas en la calle, les muestran un falso boleto premiado y les convencen de que pueden adquirirlo por una cantidad menor a la del supuesto premio.

Por su parte, el 'timo de la estampita' es otra estafa frecuente que consiste en que varios desconocidos se acercan a personas mayores en la calle con la excusa de realizar un trato o negocio rápido. Los estafadores muestran de forma fugaz una bolsa o mochila con supuestos paquetes de dinero en su interior y generan una situación de urgencia. Uno de ellos finge tener una discapacidad y asegura necesitar cambiar todo ese dinero por una cantidad menor de efectivo de manera inmediata.

Para ganarse la confianza de la víctima un segundo estafador se ofrece incluso a acompañarla hasta una entidad bancaria para retirar dinero y realizar el intercambio. Una vez entregado el efectivo y completado el supuesto trato, los delincuentes abandonan el lugar. Es entonces cuando la víctima descubre que el dinero recibido es falso y que, en lugar de billetes auténticos, contiene recortes de periódico o fotocopias.