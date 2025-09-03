Dos detenidos en Madrid por robar cosméticos a varios camiones en el área de Servicio de la AP-1, en Burgos

Dos detenidos en Madrid por robar mercancía a varios camiones en el área de Servicio de la AP-1, en Burgos . - GUARDIA CIVIL BURGOS

BURGOS 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Natario-Cid', ha detenido en la Comunidad de Madrid a dos varones de 37 y 45 años como presuntos autores de delitos de robo con fuerza de la mercancía en dos camiones que se hallaban estacionados en el área de Servicio de la autopista AP-1, en Burgos, según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

Las investigaciones se iniciaron meses atrás, tras las denuncias presentadas por dos robos perpetrados de madrugada en una misma área de servicio de la autopista AP-1, a su paso por el Alfoz de Burgos, con un lapso temporal de escasos días entre ellos.

En el primero, los autores cortaron la lona lateral de uno de los semirremolques estacionados en el lugar y sustrajeron 257 cajas de pequeñas dimensiones que, como se pudo saber a raíz de la investigación llevada a cabo, contenían productos cosméticos de diversa índole.

En el segundo de los robos, los autores emplearon el mismo procedimiento de cata--mediante corte de la lona--, para a continuación romper el precinto de seguridad del acoplado y acceder al interior de la zona de carga. En esta ocasión se apoderaron de nueve cajas con el mismo contenido. En total, el valor de la mercancía sustraída en ambos sucesos asciende a los 10.000 euros.

Ante la reiteración de los hechos y las coincidencias en el 'modus operandi', la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) y el Equipo ROCA de la Comandancia de Burgos iniciaron una investigación conjunta con el objetivo de identificar y detener a los responsables, bajo fundadas sospechas de encontrarse ante un grupo itinerante, asentado fuera de la provincia, que se desplaza largas distancias por las principales vías de comunicación en busca de objetivos en áreas de servicio, principalmente vehículos de transporte que detienen su marcha para descansar.

Fruto de las pesquisas llevadas a cabo, se logró identificar a dos personas y vincularlas en fecha y hora con el lugar de sendos hechos. Así, una vez localizados, se desplegó un dispositivo policial que culminó con su detención en dependencias de la Guardia Civil de Tres Cantos, en la Comunidad de Madrid.

Tanto las diligencias instruidas como los detenidos han sido puestos a disposición de los Juzgados de Instrucción de Burgos.