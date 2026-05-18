Dos detenidos, una menor que conducía ebria y otro con orden de alejamiento de ella, y cuatro policías heridos

Archivo - Vehículo de la Policía Municipal de Valladolid. - POLICÍA MUNICIPAL DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Municipal de Valladolid han detenido a una menor de edad que conducía un turismo en estado ebrio y a un varón que tenía orden de alejamiento sobre ella y viajaba en el mismo vehículo tras una intervención que se inició tras una llamada de un ciudadano y finalizó con cuatro agentes heridos.

La mujer fue arrestada por conducir sin permiso, bajo los efectos del alcohol y atentado a la autoridad y el varón también por agredir a los agentes y como cooperador necesario del resto de delitos, dado que era quien inicialmente conducía el turismo, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos se produjeron en torno a las 20.00 horas de este domingo, cuando una llamada avisó a la Policía de que el conductor de un coche que circulaba por la calle Tudela parecía estar en estado ebrio, por lo que los agentes iniciaron labores de localización del vehículo y la identificación del titular --mediante la matrícula-- para buscar su domicilio.

Una patrulla se dirigió al barrio de Rondilla, en cuyas inmediaciones tenía el domicilio el dueño del coche, y observó el vehículo parado en segunda fila, tres personas que se subían al mismo y a una joven al volante.

El turismo arrancó con una conducción errática y dando tirones, por lo que los agentes intentaron darle el alto mediante señales luminosas y el uso del megáfono del vehículo patrulla sin que surtiera efecto, por lo que, a la altura del cruce de las calles Portillo de Balboa y Amor de Dios, se colocaron delante para forzar su detención.

Los agentes observaron que todos los ocupantes tenían síntomas evidentes de estar bajo los efectos del alcohol o las drogas, por lo que evitaron que se bajaran del coche para que no se pusieran violentos, a pesar de que trataron de salir del vehículo.

A pesar de las indicaciones de los policías, la conductora trataba de salir y acabó acometiendo con la puerta del coche a uno de los agentes, al que causó lesiones, tras lo que se bajó en una actitud violenta, lo que motivó que acabara engrilletada hasta la llegada del equipo de atestados.

POSITIVO EN ALCOHOL

A la llegada de atestados, los agentes sacaron a la joven del vehículo policial en el que estaba detenida y continuó intentando agredir a los agentes, a los que insultó, y se mostró violenta. Posteriormente, se le practicó la prueba de alcoholemia, en la que arrojó una tasa de 0,89 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, tras lo que se pudo comprobar que no tenía carné de conducir y que la mujer tenía 17 años recién cumplidos, por lo que se procedió a su arresto.

En el vehículo viajaba como copiloto un varón, que presuntamente conducía el turismo según la llamada de aviso dada a la Policía, por lo que se le imputaron los mismos delitos que a la menor como cooperador necesario. También en el turismo iba el padre de dicho varón, quien indicó a los agentes que su hijo era el conductor habitual del coche.

Se da la circunstancia de que durante la identificación de la joven, ésta mostró una tarjeta --no un DNI-- y se hizo pasar por la dueña de la misma sin dar explicaciones de por qué tenía dicho documento.

Paralelamente, cuatro agentes se hicieron cargo del varón que viajaba como copiloto, que se mostró agitado, violento y desafiante e incluso llegó a amenazar a uno de los agentes, al que espetó: "Como me baje del coche, te mato".

Acto seguido, trató de bajarse del vehículo pese a las indicaciones de los policías, algo que su padre evitó, y en el momento en el que los agentes le pidieron que saliera lo hizo de forma agresiva, con resistencia e incluso trató de quitar a uno de los funcionarios la defensa.

Como consecuencia de todo ello, cuatro agentes resultaron heridos y el varón fue detenido y se procedió a su traslado en un trayecto en el que, de forma voluntaria, manifestó que tenía una orden de alejamiento de la menor, la cual los agentes comprobaron que se encontraba en vigor, por lo que también se le imputa también un delito de quebrantamiento de dicha orden.