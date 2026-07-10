Dos detenidos en Miranda (Burgos) por el hurto de 3.000 metros de cable del alumbrado público. - POLICÍA NACIONAL MIRANDA DE EBRO.

La alerta de los vecinos resultó fundamental para el esclarecimiento de los hechos BURGOS 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de Miranda de Ebro han detenido a dos hombres de entre 20 y 25 años como presuntos autores de varios delitos de hurto de cableado eléctrico, perteneciente a la red de alumbrado público de la localidad, en concreto de 3.000 metros de cable, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Los arrestados aprovechaban las horas nocturnas y de madrugada para acceder a distintos puntos de la red eléctrica municipal y llevarse el material.

Las pesquisas policiales comenzaron hace semanas, tras sucesivas incidencias relacionadas con la sustracción del cobre de las arquetas que dan servicio a varias calles de Miranda, un hecho que estaba provocando interrupciones en el funcionamiento de la iluminación pública.

El pasado 25 de junio, una dotación de agentes en labores de protección de la Seguridad Ciudadana identificaba en la vía pública durante el turno de noche a un sospechoso, a la postre presunto autor, actuación que resultó clave para la investigación y atribución de los hechos esclarecidos.

A raíz de ello, los investigadores consiguieron relacionar e identificar a otro sospechoso, lo que desembocó en la detención de ambos como presuntos autores de un delito de hurto agravado. Las gestiones practicadas han permitido imputarles varios hechos de idénticas características ocurridos en la ciudad, con el resultado de más de 3.000 metros de cable de cobre sustraído.

La policía advierte de que la comisión de estos delitos genera un elevado coste económico, consecuencia de la reposición del material trasmisor y también de las labores de reparación, que en conjunto superan ampliamente el valor del cable robado. Además, generan molestias a la ciudadanía, derivadas de la interrupción y desabastecimiento del servicio de alumbrado.

Desde el Cuerpo Nacional de Policía se pone en valor, una vez más, la colaboración ciudadana en la prevención y esclarecimiento de este tipo de hechos y de cualesquiera otros en general. Recuerda que la comunicación inmediata de comportamientos y actitudes sospechosas, especialmente durante las horas nocturnas y de descanso, resulta determinante para una eficaz actuación policial.

Los detenidos, junto con las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.