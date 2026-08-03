Dos detenidos en Palencia, uno menor, por robar joyas en el domicilio de una conocida y venderlas

Joyas recuperadas en Palencia. - POLICÍA NACIONAL

PALENCIA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Palencia ha detenido a dos varones, uno de ellos menores, como presuntos autores de un delito de hurto al robar joyas del domicilio de una conocida que vendieron con posterioridad.

Las actuaciones se iniciaron tras la denuncia presentada el pasado 23 de julio, en la que se comunicaba la sustracción de diversas joyas del interior de un inmueble.

Las primeras comprobaciones permitieron constatar que no existían signos de que se hubiera forzado los accesos y que se habían sustraído únicamente determinadas piezas, si bien otras permanecían en el mismo lugar. Esta circunstancia orientó las pesquisas hacia personas del entorno de la víctima que habían tenido acceso al domicilio.

Las gestiones realizadas permitieron localizar varias de las joyas en dos establecimientos de compraventa de oro de la capital, donde habían sido vendidas en distintas operaciones.

Tras verificar su procedencia, los agentes intervinieron las piezas. Posteriormente, la denunciante reconoció las joyas recuperadas, que le fueron devueltas.

A raíz de las actuaciones practicadas, los agentes detuvieron a dos varones como presuntos autores de un delito de hurto. Tras la tramitación de las correspondientes diligencias policiales, estas fueron remitidas a la autoridad judicial competente y, en relación con uno de los detenidos, a la Fiscalía de Menores.