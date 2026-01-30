Dos detenidos pillados 'in fraganti' cuando intentaban sustraer material de obra y cable de cobre en León

Sierra eléctrica y escalera plegable usada por el presunto autor de un intento de sustracción de cable de cobre de la línea telefónica en desuso que discurre paralela a la carretera LE-711, en el término municipal de Páramo del Sil (León). - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de León ha detenido a dos personas e investigado a otra en dos actuaciones diferentes por un robo con fuerza y un hurto, ambos en grado de tentativa, tras sorprender 'in fraganti' a los presuntos autores de los hechos cuando se disponían, en el primer caso, a cometer la sustracción de cable de cobre en Páramo del Sil y en el segundo, a sustraer diverso material del interior de una empresa en Santas Martas.

El primero de los sucesos tuvo lugar en la tarde del pasado lunes día 26, cuando la patrulla del Seprona de Fabero sorprendió a un varón de 51 años intentando cortar y sustraer el cable de cobre de la línea telefónica en desuso que discurre paralela a la carretera LE-711, en el término municipal de Páramo del Sil, utilizando para ello una sierra eléctrica y una escalera plegable, por lo que se procedió a su investigación por un presunto delito de hurto en grado de tentativa.

Las diligencias instruidas fueron remitidas por el Puesto de Toreno a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ponferrada, en funciones de Guardia, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Por otra parte, durante la madrugada del día 29 de enero una patrulla del Puesto de Mansilla de las Mulas, alertada de la presencia de varias personas en las inmediaciones de la nave de una empresa ubicada en el municipio de Santas Martas, se trasladó inmediatamente al lugar, donde sorprendió a dos personas en su interior tras haber cortado un trozo de la valla perimetral con la intención de sustraer diverso material de obra, procediendo 'in situ' a su detención por un delito de robo con fuerza en las cosas en grado de tentativa.

Los detenidos y el atestado policial fueron puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de León, en funciones de Guardia.

La Comandancia de la Guardia Civil de León mantiene activos distintos planes operativos, entre ellos, contra el robo de cobre y seguridad en el sector del comercio con el objetivo principal de la persecución e investigación de este tipo de delitos.