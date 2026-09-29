Dos detenidos por robar jamones y lomos en una cárnica de Cantimpalos (Segovia) y otros 3 asaltos en Albacete

Un agente inspecciona la empresa cárnica violentada de Cantimpalos. - GUARDIA CIVIL

SEGOVIA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos personas como presuntos autores del robo de jamones y lomos cometido el pasado mes de abril en una empresa cárnica de Cantimpalos y de otros tres robos con fuerza en la provincia de Albacete.

Los arrestados, según ha precisado el instituto armado en un comunicado recogido por Europa Press, pertenecen a una organización criminal de nacionalidad extranjera asentada en la Cañada Real de Madrid y cuentan con numerosos antecedentes penales por robos con fuerza.

El Cuerpo ha cifrado en 12.700 euros el perjuicio total ocasionado por los hechos, una cantidad que suma el valor de los productos cárnicos sustraídos y los daños materiales causados en las instalaciones afectadas.

La investigación se inició el 12 de abril, cuando los detenidos accedieron de forma ilícita a las instalaciones de una empresa cárnica situada en la localidad segoviana de Cantimpalos. La intervención de las patrullas de Seguridad Ciudadana permitió sorprender a los autores, que huyeron tras abandonar el vehículo utilizado con los efectos sustraídos en su interior.

Tras ese primer suceso, las pesquisas policiales permitieron averiguar la participación de los dos arrestados en otros tres robos con fuerza perpetrados en empresas de varias localidades de la provincia de Albacete.

Los hechos investigados abarcan, por lo tanto, un total de cuatro robos con fuerza en empresas, ya que además del asalto a la empresa de Cantimpalos se les considera autores de otros tres en distintas localidades albaceteñas. En todos ellos, según la investigación, los autores recurrieron a un mismo método de actuación.

Según ha explicado la Guardia Civil, el modus operandi de los autores en los delitos de Albacete consistía en forzar los accesos principales de las instalaciones y, una vez en su interior, apoderarse de dinero en efectivo, de objetos de valor y de cableado de cobre.

En el caso de la empresa cárnica de Cantimpalos, lo sustraído fueron varios lotes de jamones y lomos.

Las diligencias instruidas han pasado al Tribunal de Instancia, Sección Civil e Instrucción número 5 de Segovia, que será el encargado de proseguir con el procedimiento judicial contra los dos detenidos.