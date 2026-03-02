Dos detenidos tras robar maquinaria manual y eléctrica y provocar daños en un quad en La Bureba (Burgos)

Parte del material recuperado. - GUARDIA CIVIL

BURGOS, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos varones de 29 y 30 años, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza de herramientas y de un delito de daños, hechos cometidos en los bajos anexos a una vivienda ubicada en una localidad de La Bureba.

Los hechos ocurrieron días atrás, de madrugada, cuando personas ajenas a la propiedad del denunciante consiguieron acceder al interior de un anexo situado en los bajos de una vivienda por la fuerza donde se guardaba numerosa y valiosa herramienta manual y eléctrica, para sustraerla.

Ya de día y al percatarse de lo ocurrido, el dueño puso en conocimiento de la Guardia Civil los hechos acaecidos; tras la inspección técnico ocular del lugar se verificaron los daños en una puerta, que había sido forzada, y se conoció a su vez que habían intentado llevarse también, sin éxito, un quad estacionado en el interior, provocándole importantes desperfectos en el arranque y en las ruedas.

Las pesquisas practicadas a continuación por efectivos del Puesto de la Guardia Civil de Briviesca, permitieron obtener información relevante que llevó rápidamente a la identificación de dos personas, sospechosas de haber estado implicadas directamente en el robo; también que podrían utilizar una furgoneta como medio de transporte.

Identificadas y localizadas éstas en su domicilio, donde se trasladaron los agentes, les fueron halladas parte de las herramientas denunciadas como sustraídas (tres motosierras, una desbrozadora, una moto azada), de las que no pudieron dar una respuesta lógica sobre su origen y titularidad. Más tarde fueron reconocidas por su propietario.

El material fue recuperado, ambas personas fueron detenidas y -junto con las diligencias instruidas- presentadas en los Juzgados de Briviesca.