Dos detenidos tras robar más de 40 aves de corral en una finca urbana de La Seca (Valladolid)

La Guardia Civil detiene a dos personas por el robo con fuerza de aves en una finca urbana de La Seca (Valladolid) - GUARDIA CIVIL

VALLADOLID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha procedido a la detención de dos varones, de nacionalidad extranjera, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza, mediante escalo, tras la sustracción de más de 40 aves de corral en una finca urbana situada en la localidad vallisoletana de La Seca.

Los hechos ocurrieron el pasado 1 de mayo, cuando un vecino de La Seca presentó denuncia en el Puesto de la Guardia Civil de Tordesillas, en la que manifestaba que habían accedido a su finca sobre la valla perimetral y sustraído un total de 30 pollos, 12 gallinas y un gallo negro.

La Benemérita se desplazó a un lugar donde pudieron observar la presencia de varias aves que el denunciante reconoció como de su propiedad.

Ante estos indicios, una patrulla se desplazó al lugar señalado, donde los agentes pudieron observar la presencia de varias aves que el denunciante reconoció como de su propiedad, según ha detallado el Instituto Armado a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Posteriormente, los agentes procedieron a la identificación de los residentes en la vivienda. Durante la actuación, uno de ellos reconoció que los pollos no eran suyos y que los habían "sacado de un sitio" y mostró disposición a devolverlos.

Tras acceder al patio, los agentes recuperaron las aves, que fueron entregadas a su legítimo propietario y finalmente se procedió a la detención de dos personas como presuntos autores de un delito de robo con escalo.

La Guardia Civil ha instruido diligencia que han sido entregadas en el Juzgado de Medina del Campo.