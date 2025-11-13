Dos detenidos por el robo de más de 1.000 kilos de cobre en Tamames (Salamanca). - GUARDIA CIVIL DE SALAMANCA

SALAMANCA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil de Salamanca han detenido a dos hombres, con antecedentes, como supuestos autores de los delitos de robo de más de 1.000 kilos de cableado de cobre en el término municipal de Tamames.

En el marco de un operativo de búsqueda y localización de vehículos sospechosos de haber participado en robos de cobre, la Benemérita descubrió el pasado 5 de noviembre una furgoneta de grandes dimensiones y sospechó que los ocupantes podrían encontrarse ocultos en los alrededores para escabullirse de la vigilancia policial tras cometer un hecho delictivo.

Así, se estableció una vigilancia discreta sobre el vehículo, de manera que se logró interceptar a un conductor que quería salir de la zona y, además, se comprobó que en el interior de la furgoneta había una gran cantidad de cableado de cobre que parecía provenir de líneas aéreas de telecomunicaciones.

Ante la posibilidad de que sus cómplices hubieran cortado y ocultado más cableado para una posterior recogida, 'modus operandi' habitual por este tipo de grupos delictivos, los agentes llevaron a cabo una batida por los terrenos cercanos, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado recogido por Europa Press.

De este modo, localizaron a un segundo hombre junto a numerosas piezas de cable que tenían ocultas y listas para su recogida, por lo que se incautó un total de 1.033 kilogramos de cableado.

Por todo ello, se detuvo como supuestos autores de los delitos de robo a estos dos hombres que cuentan con antecedentes policiales por la comisión de hechos delictivos similares.