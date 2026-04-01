Dos detenidos por sustraer cableado de cobre valorado en 6.000 euros en el polígono de Tudela (Valladolid)

Imagen de un agente de la Guardia Civil en la zona en la que han actuado los detenidos - GUARDIA CIVIL

VALLADOLID 1 Abr. (EUROPA PRESS) - Dos varones integrantes de un grupo criminal itinerante compuesto por cuatro personas han sido detenidos acusados de sustraer cableado de cobre valorado en 6.000 euros en el polígono industrial de la localidad vallisoletana de Tudela de Duero, según ha informado la Guardia Civil.

Según han precisado las mismas fuentes, los dos detenidos cuentan con "numerosos antecedentes penales" por diferentes delitos contra el patrimonio, varios de ellos de idéntica naturaleza, "lo que evidencia su alta especialización en la sustracción de cobre, lo que evidencia igualmente, la dificultad para su identificación".

La Guardia Civil ha explicado que la base de operaciones de este grupo está en Madrid desde donde se desplazan de forma habitual a diferentes provincias para ejecutar los robos, "estrategia de la banda para dificultar las investigaciones policiales y su vinculación con otros delitos".

Las investigaciones comenzaron en febrero cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de que los ahora detenidos, junto con los otros dos integrantes del grupo criminal, se desplazaron desde Madrid hasta Tudela de Duero para aprovechar los tiempos de inactividad en una obra en construcción del polígono industrial para cortar el cableado de la conducción eléctrica y sustraer casi una tonelada de cobre.

Las mismas fuentes han aclarado que el perjuicio económico no se limita sólo a los 6.000 euros del cobre sustraído ya que el cable robado "provoca el lucro cesante y daños estructurales en las instalaciones eléctricas, paralización de trabajos, retrasos de entrega de obras, etc".

La Guardia Civil ha informado de que la operación continúa abierta para la identificación, localización y detención del resto de integrantes del grupo criminal implicados en este hecho y en otro de similar 'modus operandi' en el que se sustrajo cobre por 5.000 euros, además del esclarecimiento de otros delitos de características similares, y localizar el destino del material sustraído, "que podría ser algún centro de reciclaje de la Comunidad de Madrid".

Las diligencias correspondientes fueron entregadas al Juzgado de Guardia de Valladolid, junto con los detenidos, que fueron puestos en libertad con cargos por robo con fuerza en las cosas.