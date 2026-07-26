Dos detenidos en Valladolid como autores de siete robos con fuerza en lavaderos de la ciudad

Detenidos en Valladolid dos varones como presuntos autores de siete robos con fuerza. - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a dos varones como presuntos autores de siete delitos de robo con fuerza cometidos en el interior de los cajetines de los aspiradores instalados en la zona de lavado y aspiración de diversas gasolineras de la ciudad.

La detención se llevó a cabo el 23 de julio después de un varón denunciase el día anterior que entre las 03.00 horas y las 07.00 horas del 21 de julio, una personas desconocida accedió al establecimiento que regenta en la calle Villabañez.

Según manifestó, esta persona accedió al local tras cortar la cerradura, donde sustrajo diversas botellas, bebidas, alimentos y el dinero de la caja registradora, todo ello valorado en 1.500 euros, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

A través de la sala operativa de la Policía se iniciaron de inmediato las gestiones de investigación que permitieron identificación de un varón como presunto autor del robo, a quien localizaron en la tarde del 23 de julio mientras patrullaban en motocicleta con distintivos policiales por la calle Águila.

El varón se encontraba acompañado por otro hombre y a bordo de un turismo. Tras las comprobaciones de identidad, se procedió a su detención por los hechos investigados.

De forma paralela, el Grupo de Robos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valladolid ya mantenía una investigación por robos con fuerza en múltiples máquinas de lavaderos de vehículos de la ciudad y vieron que el detenido de la calle Águila coincidía plenamente con las características físicas y operativas de uno de los autores de estos robos, y que habitualmente actuaba acompañado de otro varón.

Las características aportadas por los investigadores coincidían con las del hombre que acompañaba al detenido en la calle Águila, por lo que se inició su búsqueda hasta que fue localizado en el barrio de Pajarillos a primera hora de la noche del 23 de julio, donde se procedió igualmente a su detención.

En total se han contabilizado siete robos con fuerza: uno en la madrugada del día 18, tres en la del día 19, uno en la del 20 y dos en la del 23, con un modus operandi siempre similar, los autores accedían a las instalaciones en horario nocturno y de madrugada, en diferentes estaciones de servicio dispersas por Valladolid.

Una vez en el lugar, utilizaban una palanqueta o herramienta similar, forzaban los cajetines de monedas de los aspiradores de vehículos, así sustrajeron la recaudación para rápidamente abandonar el establecimiento.

La dispersión geográfica de los puntos afectados indica que se desplazaban en un vehículo los autores, quienes han sido puestos a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad.