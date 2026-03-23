Dos detenidos en Valladolid escondidos en una vivienda tras arrancar una verja con una eslinga

Archivo - Trib.- Fiscalía pide 2 años de cárcel para un detenido junto a la Feria de Valladolid con MDMA y anfetamina - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a dos hombres como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en una vivienda donde, tras arrancar una verja con una eslinga, fueron sorprendidos escondidos el en interior, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

El día 21 de marzo una dotación de Policía Nacional uniformada fue comisionada por la Sala CIMACC 091 para dirigirse a un domicilio de la capital, donde según el requirente telefónico, que era el propietario del inmueble, un vecino le había alertado de que había visto a dos personas desconocidas rondando el domicilio.

Los agentes que se personaron en el lugar indicaron que al parecer había una ventana fracturada, sin localizar a los dos hombres mencionados por el vecino. El propietario del inmueble, que tenía su domicilio fuera de Valladolid, indicó al operador de la Sala CIMACC 091 que se desplazaría a Valladolid el día siguiente para inspeccionar el domicilio.

Al día siguiente, 22 de marzo, otra dotación de Policía Nacional uniformada perteneciente al Grupo de Atención al Ciudadano fue nuevamente comisionada a la dirección donde se entrevistó con el hijo de los propietarios del inmueble, que había acudido a petición de sus padres para comprobar el estado del domicilio. Cuando examinó los accesos en compañía de los policías, pudieron apreciar además de la ventana rota de la que tenían conocimiento, que había una verja arrancada de una galería de la vivienda, mediante una eslinga que todavía estaba amarrada a la verja.

Pese a que intentaron abrir la puerta principal del domicilio mediante un juego de llaves, la puerta estaba bloqueada desde el interior. Finalmente los policías, con permiso de los propietarios, accedieron al interior del inmueble a través de la galería. Una vez dentro los agentes observaron el interior totalmente revuelto y encontraron en una estancia a dos hombres escondidos.

Uno de los dos varones manifestó a los agentes que había comprado la vivienda por 1.000 euros a un tercero del que no sabía ningún dato. Cuando los policías procedieron a realizar un cacheo de los dos individuos por medidas de seguridad, localizaron entre sus pertenencias unas monedas de colección y un anillo que los propietarios de la vivienda reconocieron como suyos.

Estos hombres habían utilizado una llave de la casa que encontraron en una de las estancias para bloquear la puerta principal desde el interior. Por todo esto, los agentes de Policía Nacional procedieron a la detención los dos hombres como presuntos autores de un delito de robo con fuerza, siendo trasladados ambos a dependencias de la Policía Nacional, donde han permanecido bajo custodia hasta ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que ha decretado su libertad.