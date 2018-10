Dos detenidos en Valladolid por robar en siete coches y uno de ellos agredir a un agente

Actualizado 26/10/2018 11:45:22 CET

Efectivos de Policía Municipal y Nacional han detenido en Valladolid a dos jóvenes de 18 y 30 años como presuntos autores del robo en siete coches, a seis de los cuales fracturaron los cristales para poder acceder a su interior. Además, a uno de ellos se le atribuye un presunto delito de atentado a la autoridad por agredir a un agente.

Los hechos se han producido en el barrio de Delicias en torno a las 4.20 horas de este viernes, cuando una llamada a la Sala Conjunta ambos cuerpos avisaba de que en la calle Hornija había tres individuos que rompían cristales en vehículos, según han informado a Europa Press fuentes de la Policía Municipal.

Hasta el lugar se desplazaron varias dotaciones policiales que localizaron a dos individuos y, tras su identificación, se procedió a su registro y se encontró una tablet que no sabían hacer funcionar, por lo que se presume que había sido sustraída de uno de los vehículos.

Paralelamente se ha identificado a un tercer individuo al que no se pudo detener por no tener certeza de su participación en los hechos. Se da la circunstancia de que en el registro practicado a los dos arrestados también se encontró un martillo con manchas de sangre y éste tercero presentaba heridas recientes en las manos, que estaban ensangrentadas, aunque no se ha podido comprobar la relación directa entre ambos extremos.

Los vehículos afectados se encontraron en las calles Hornija y Arca Real, seis de ellos tenían los cristales fracturados y otro se encontraba abierto --sin haber roto ventanillas--, todos ellos además tenían su interior revuelto.

Los dos detenidos fueron trasladados a dependencias de la Comisaría de la Policía Nacional de la calle Gerona y, una vez allí, el mayor de ellos golpeó a un agente, por lo que además se le atribuye un presunto delito de atentado a la autoridad, aunque las lesiones no fueron graves.