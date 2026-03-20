Dos detenidos en Valladolid por el robo de bicicletas y a otro tras intentar utilizar una visa que no era suya

Sucesos.- Roba en un coche en Valladlid unas gafas y 15 euros y se deja dentro su propio teléfono móvil - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID

VALLADOLID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid en la tarde a tres hombres, dos de ellos como presuntos autores de delitos de robos con fuerza y el tercero como presunto autor de un delito de estafa con tarjetas de crédito, débito y cheque de viaje en grado de tentativa y otro delito leve de hurto, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Una llamada a última hora de la tarde de este miércoles alertaba en la Sala CIMACC 091 de que había dos personas retenidas en un supermercado del barrio de Pajarillos, tras intentar llevarse productos del comercio sin abonarlos. Al lugar se desplazó una dotación de Policía Nacional perteneciente al Grupo de Atención al Ciudadano que a su llegada, efectivamente, vio cómo dos varones habían sido retenidos por el personal del establecimiento.

Según los empleados, estos hombres habían ocultado varios artículos entre sus ropas y pretendían salir del local sin abonarlos. Uno de los dos individuos retenidos estaba siendo buscado por la Policía Nacional por haber sido plenamente identificado como presunto autor de unos robos de bicicletas en Valladolid denunciados en dependencias policiales los pasados días 7 y 9 de marzo.

Los policías procedieron inmediatamente a su detención como presunto autor de un delito de robo con fuerza.

El segundo hombre, había intentado pagar un artículo con una tarjeta que resultó estar bloqueada por la entidad bancaria y que figuraba a nombre de otra persona. Cuando los policías comprobaron sus pertenencias, encontraron que portaba documentación del titular de esa tarjeta, pero no dio respuesta coherente de porque la tenía ni su procedencia, por lo que los actuantes procedieron a la detención de este hombre como presunto autor de un delito de estafa con tarjetas de crédito, débito y cheque de viaje en grado de tentativa y otro delito leve de hurto.

Simultáneamente a todo esto, otro indicativo uniformado de la Policía Nacional localizó en las inmediaciones a un tercer varón, que estaba siendo buscado también como presunto autor de los robos de bicicletas comentados anteriormente, por lo que lo detuvieron como presunto autor de un delito de robo con fuerza.

Estos tres hombres son delincuentes habituales conocidos por los agentes por cometer pequeños delitos contra el patrimonio de forma reiterada durante los últimos tiempos, sumando entre los tres un total de 37 detenciones.

El detenido como presunto autor de un delito de estafa con tarjetas de crédito, débito y cheque de viaje en grado de tentativa y otro delito leve de hurto fue puesto en libertad en dependencias policiales tras prestar declaración y una vez fue informado el juzgado competente de todo lo actuado. Los otros dos detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad.