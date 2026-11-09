Dos exposiciones muestran en Valladolid la realidad de los cristianos perseguidos en el mundo a través de casos reales

EL vicario general y el delegado de la ACN en Valladolid en la exposición del Arzobispado. - ARZOBISPADO VALLADOLID

VALLADOLID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Arzobispado de Valladolid y el Centro Diocesano de Espiritualidad acogen desde hoy y hasta el 24 de noviembre dos exposiciones de Ayuda a la Iglesia Necesitada sobre la realidad de los cristianos perseguidos en el mundo.

En el patio del Palacio Arzobispal puede visitarse de lunes a viernes en horario de 10:00 a 14:00 horas la muestra 'La Belleza del Martirio' a través de la cual ACN propone un recorrido por un espacio que muestra historias reales de persecución y testimonios de fe, perdón y esperanza en Pakistán.

Entre ellas, ACN destaca la historia de Akash Bashir, un joven pakistaní que perdió la vida en 2015 al impedir que un terrorista suicida accediera a la Iglesia de San Juan de Lahore, donde se celebraba la misa dominical. Declarado Siervo de Dios, su testimonio refleja el valor de quienes arriesgan su vida para proteger a sus comunidades.

Por su parte, en el Centro Diocesano de Espiritualidad, en la calle Santuario 26, se expone '¿Por qué me persigues?', una muestra fotográfica, que puede visitarse de lunes a domingo en horario de 10:00 a 13:30 y de 17:00 a 21:30 horas, combina imágenes y testimonios reales para acercar al visitante la situación de los cristianos en países como Corea del Norte, Pakistán, Nigeria, Siria, Burkina Faso e India.

Esta muestra recoge historias de comunidades que viven su fe en la clandestinidad, sufren ataques contra sus lugares de culto o se ven obligadas a abandonar sus hogares.

Para el director del Centro de Espiritualidad y vicario general, Jesús Fernández, es importante "abrir las puertas" de la Iglesia "para hacer memoria de tantos mártires del siglo XXI" y, así, a través de estas dos exposiciones "darles visibilidad".

Su testimonio, remarca Fernández Lubiano, supone una "invitación a la esperanza y a entender la realidad de los cristianos perseguidos como una llamada a la reconciliación y al perdón en respuesta a la violencia".

Ambas exposiciones invitan a reflexionar sobre la libertad religiosa y buscan despertar la solidaridad, la oración y el compromiso de los vallisoletanos con quienes padecen persecución a causa de su fe. Estas actividades se enmarcan en la REDWEEK 2026, que se celebrará del 16 al 22 de noviembre y durante esa semana la Archidiócesis de Valladolid se sumará a la campaña internacional de ACN iluminando de rojo distintos edificios religiosos y civiles tanto de la capital como de la provincia.

También habrá distintos actos de sensibilización y oración en parroquias e instituciones de la Diócesis. Con todas estas iniciativas la Archidiócesis vallisoletana y la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada buscan dar voz a los cristianos perseguidos y recordar la importancia de defender el derecho fundamental a la libertad religiosa.