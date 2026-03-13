Dos heridas, una de ellos de 8 años, tras ser atropelladas por un turismo en Burgos

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BURGOS, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres, de 65 y 8 años, han resultado heridas tras ser atropelladas por un turismo en la calle calle Farmacéutico Obdulio Fernández, a la altura del número 13, en Burgos.

Según informa el 1-1-2, los hechos se han producido a las 19.25 horas momento en el que la sala ha dado aviso a Policía Nacional, Policía Local de Burgos y a Emergencias sanitarias Sacyl que ha enviado recursos para atender a las heridas.

En el lugar, los facultativos han decidido el traslado al Hospital de Burgos.